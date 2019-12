Meteo, nella notte temperature rigide nell'entroterra: -5.6 a Sassello e -5.1 a Calizzano

Diramato questa mattina da Arpal l'ultimo bollettino di vigilanza meteorologica per l'anno 2019 che non segnala per questi giorni (31 dicembre, 1 e 2 gennaio 2020), nessun fenomeno meteo significativo per la nostra regione.

Intanto l’ultima giornata dell’anno si presenta con cielo sereno praticamente ovunque, venti deboli settentrionali e mare poco mosso. Nella notte temperature molto rigide nelle zone interne della regione: -6.6 a Cabanne (Rezzoaglio, Genova), -5.6 a Sassello, -5.1 a Calizzano, -4.7 a Ferrania e Loco Carchelli (Rovegno, Genova), -4.3 a Montoggio (Genova). Nell’imperiese -3.9 a Colle di Nava, nello spezzino -4.0 a Padivarma (Beverino).

Nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 5.6, Savona Istituto Nautico 4.0, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 7.3, La Spezia 2.2. Alle 9.40 la rete Omirl segnala il valore più alto, 11.7 ad Alassio mentre Cabanne è ancora ferma a -6.1.