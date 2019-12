Capodanno in piazza: una serata ricca di eventi in provincia di Savona

ALASSIO: il comune, insieme alla Gesco Srl ha organizzato il "Capodanno dei Bambini" un appuntamento vietato ai maggiori di 12 anni, che avrà luogo nella ex Chiesa Anglicana di Alassio. L'appuntamento per i bimbi dai 4 ai 12 anni è per la notte di San Silvestro, a partire dalle ore 20,00. Il tempo per salutarsi, conoscere i nuovi amici di quella che sarà sicuramente una serata indimenticabile, per entrare nel vivo con un buffet freddo a base di prelibatezze tipiche del territorio. Dalle 21 via all'animazione, ai laboratori artistici con musica colori e tanta fantasia. Sarà proiettato anche un film di animazione a tema mentre, per i più piccoli, o per i più dormiglioni, è previsto anche un angolo "morbido" con lettura di storie e avventure magiche. "Il servizio è gratuito - spiegano dalla Gesco Srl, vera e propria anima di questo Alassio Christmas Town, che insieme allo staff dello Studi4Mani ha organizzato la serata - fino all'esaurimento dei posti ed è riservato ai bambini dai 4 ai 12 anni le cui famiglie risiedono ad Alassio o soggiornano negli hotel, residence alassini o ancora trascorreranno la notte di San Silvestro nei locali della città." Per partecipare è quindi necessario prenotare anticipatamente al numero 328 0274521 e vestire i piccoli ospiti con un abbigliamento comodo, corredato da cuscino e copertina. Il servizio si concluderà all'1,30 dopo aver salutato l'inizio di un nuovo anno.

Sempre ad ALASSIO , Nick the Nightfly e la sua Band. DJ Set & spettacolo Pirotecnico "Midnight Show". Sulla passeggiata Grollero e Pontile Bestoso dalle ore 19.00. I festeggiamenti del Capodanno proseguono nei locali della città.

ALBENGA : ecco il programma per la notte del 31 dicembre: dalle 18:00 alle 21:30 musica ad accompagnare le proposte delle attività nelle piazze del centro storico (Piazza San Domenico: Santi Pollastri live - Piazza Rossi: Troublemakers live - Piazza delle Erbe: Ma Nu dj-set); dalle 22:00 si attende la mezzanotte tutti insieme in Piazza del Popolo, ballando fino a tardi. Sul palco: Free Shots swing & electroswing live band! (8 elementi sul palco che conquistano il pubblico grazie a un sound fresco mescolato con la reinterpretazione del pop contemporaneo e shakerato con l'energia dello swing moderno dalle tinte energiche e spensierate). Dopo il live, Madsoundsystem dj-set. Evento a cura di Riviera Gang Crew, Rock'n'Roll Robots, La Taberna del Foro, Twenties Cocktail Club, Piccolo Birriciccio, Signor G, Bakedandco, Caffè Letterario Ai Giardinetti.

FINALE LIGURE : tutto pronto per il consueto “Capodanno in piazza”. Nella centralissima piazza Vittorio Emanuele II a partire dalle ore 22.00 si farà festa con la Studio 54 live band, esplosivo gruppo che suonerà dal vivo tutte le hits piú belle con animazione, coreografie e ballerini. Allo scoccare della mezzanotte si darà il benvenuto al 2020 con un grande spettacolo di fuochi d'artificio e si continuerà fino a tarda notte con il dj set di Daniel Noir dj. Evento gratuito promosso dal comune di Finale Ligure, direzione artistica Noiré event solutions.

LAIGUEGLIA : l’anno si concluderà in musica con il Veglionissimo sotto le stelle e dj in Piazza Marconi dalle ore 22,30. Da non perdere per gli sportivi la marcia acquatica lungo costa il primo di gennaio con partenza alle ore 13,00 dal Molo Centrale.

LOANO : straordinario capodanno in piazza Italia, che quest'anno avrà come ospiti Dj Angelo e Roberto Ferrari di Radio Deejay. Il proverbio dice che “Non c'è il due senza il tre” e così dopo avere ospitato on-stage i protagonisti di Radio 105 e di Radio M20, questa volta tocca a Radio Deejay occupare la scena per la grande festa di fine anno di Loano. Per il capodanno 2020 il sindaco Luigi Pignocca e l'assessore Remo Zaccaria hanno deciso di puntare sempre più in alto e, grazie alla collaborazione con Dimensione Eventi (gestore delle date estive del Giardino del Principe e del Dreams Festival), hanno scelto di offrire a tutti i loanesi ed ospiti un inizio dell'anno all'insegna del divertimento. L'appuntamento è fissato per le 22.30 circa in piazza Italia, davanti al municipio di Palazzo Doria: qui troneggerà lo scenografico palco truck che sarà fulcro della serata (che proseguirà fino alla 1.30 circa). Ad aprire il veglione la performance di Carolina Marquez. Di origine colombiana, Carolina è una delle figure più importanti della scena dance italiana degli anni '90/2000. Sue moltissime hits, tra cui i tormentoni “S.E.X.O”, “Super DJ”, “Ritmo”, “Discomani”, “Mas Musica”, “Yantra”, “Dix Petits Indians”, “Sing La La La”, “Super”. La sua “The Killer's Song Vol.I” entra addirittura a far parte della colonna sonora del film “Kill Bill: Volume I” di Quentin Tarantino. Grande interattività e coinvolgimento: nessuno in piazza potrà esimersi dal ballare. Carolina accompagnerà il pubblico fino a pochi minuti prima dei rintocchi della mezzanotte quando il countdown verrà affidato a due tra i personaggi più amati della radio italiana. Ad annunciare il primo minuto del 2020 saranno Roberto Ferrari e Dj Angelo, conduttori della trasmissione “Ciao Belli”, direttamente da Radio Deejay. In caso di preannunciato maltempo gli organizzatori decideranno il giorno 30 dicembre l'eventualità di spostare l'evento all'interno del palazzetto dello sport cittadino, diramando la comunicazione e soprattutto garantendo una grande festa in qualunque condizione atmosferica.

PIETRA LIGURE : in piazza San Nicolò, a partire dalle 22.30, si festeggia a suon di ritmo, musica e tanto divertimento insieme ai “Cani sciolti”, in uno degli appuntamenti più affollati e coinvolgenti della Riviera e, dopo il concerto, fino a notte fonda, si continua a ballare con un dj set.

SAVONA : il Capodanno si festeggerà in piazza Sisto. Sarà un Capodanno organizzato sulla falsariga dei giovedì di luglio con il concerto della band “Special Guest” che suonerà canzoni degli anni 90 e 2000 fino ai giorni nostri e che farà ballare tutta la piazza per garantire una serata di festa.