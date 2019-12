Tutto pronto per il grande Capodanno: musica e divertimento ad Albenga

Ancora dubbi su come trascorrere la fine del 2019 e l’inizio del 2020? "Albenga New Year's Circus” è la risposta!

Questa sera dalle 18:00 alle 21:30 musica ad accompagnare le proposte delle attività nelle piazze del centro storico (Piazza San Domenico: Santi Pollastri live - Piazza Rossi: Troublemakers live - Piazza delle Erbe: Ma Nu dj-set). La mezzanotte si aspetterà tutti insieme in Piazza del Popolo dove sul palco saliranno: Free Shots swing & electroswing live band! (8 elementi sul palco che conquistano il pubblico grazie a un sound fresco mescolato con la reinterpretazione del pop contemporaneo e shakerato con l'energia dello swing moderno dalle tinte energiche e spensierate). Dopo il live, Madsoundsystem dj-set.

Ma non è finita qui, infatti Mercoledì 1 gennaio dalle 17.00 la "Superband" con Giorgio Usai dei NewTrolls , Freddy Vandresi dei Delirium ex Formula 3, Enrico Bianchi Gens ex Formula3, Paolo Ballardini, orchestra RAI dei Migliori Anni, si esibirà in Piazza del Popolo!

Tanta musica e tanto divertimento dunque con una attenzione particolare alla sicurezza. Il Sindaco Riccardo Tomatis ha emesso infatti un'ordinanza che vieta la detenzione, al di fuori dei pubblici esercizi e con l’esclusione degli addetti alla manifestazione, di contenitori in vetro e lattine in Piazza del Popolo.L’evento, infatti, presumibilmente vedrà l’afflusso di una notevole quantità di cittadini e turisti tale per cui la presenza di tali materiali potrebbe rivelarsi pericoloso per la pubblica incolumità dei cittadini.

Si invita inoltre la cittadinanza a usare il buon senso nell’utilizzo dei “botti” di Capodanno ricordando le disposizioni in vigore nel Regolamento di Polizia Urbana che all’art. 25 per quel che concerne l’utilizzo di petardi e materiale pirotecnico che stabilisce: “Petardi e materiali pirotecnici possono essere usati con modalità tali da non compromettere l’incolumità delle persone, è vietato usare o lanciare petardi e in presenza di persone e animali” in violazione di ciò sono possibili sanzioni fissate tra i 25 e 500 euro".