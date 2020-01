Ad Albenga le feste si concluderanno "col botto" nel quartiere di Sant'Eulalia con la prima "TombolaTa Aspettando la Befana"

Per concludere “col botto” queste festività, il nuovo direttivo del Quartiere Sant'Eulalia ha organizzato la prima edizione di quella che sarà una consuetudine goliardica, di comunanza per tutto la popolazione, dedicata ai bambini in occasione della festa dell'Epifania. O meglio, aspettandola.

Perchè il colpo di coda deve essere in controtendenza come tutte le tantissime piccole cose finora uscite dalla fucina di questo nuovo direttivo che ha già dimostrato in meno di un mese di essere tenace, vulcanico e soprattutto coeso ed operativo.

Una manifestazione un po' diversa dal solito, per coinvolgere ed attirare nel quartiere i bambini di Sant'Eulalia e non solo, ma anche tutti gli adulti infatti sono invitati a partecipare magari vestendo i panni di qualche personaggio caro ai più piccini per allietare queste due ore per concludere le feste. E voi, verrete?

Ecco di cosa si tratta: la prima divertente TòmbolaTa "aspettando la Befana" con Sant'Eulalia. Ogni numero della tombola estratto (con offerta libera) corrisponderà ad un premio, così ogni bambino avrà sicuramente almeno un regalo e tutti usciranno vincitori da Sant'Eulalia.

Ci sarà Musica con i Tamburini di Sant'Eulalia, la presenza in anteprima esclusiva della Befana prima del suo giorno più faticoso ed un'apparizione di Babbo Natale dopo la sfacchinata della vigilia. Il passaparola è per tutti i bambini, ci saranno regali per tutti e divertimento assicurato.

La manifestazione si svolgerà ad Albenga in Piazza Trincheri, domenica 5 Gennaio dalle 15 alle 17.

Il Direttivo del Quartiere Sant'Eulalia ringrazia per la collaborazione gli "Amici di Sant'Eulalia" ed il Comune di Albenga per il patrocinio della manifestazione e coglie l'occasione per augurare a tutti un buon primo giorno del nuovo anno.