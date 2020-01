Bilancio di Capodanno ad Albenga: divertimento, buona musica e sicurezza, molte le famiglie con bambini che hanno deciso di passare il capodanno in piazza

Bilancio positivo per la notte di Capodanno ad Albenga. Tante le persone che hanno deciso di festeggiare nella Città delle Torri ed in particolare nel suo straordinario Centro Storico spostandosi poi in Piazza del Popolo per il countdown e per aspettare insieme l'arrivo del 2020. La serata si è svolta all'insegna del divertimento e della buona musica nella massima sicurezza, molte sono state le famiglie con bambini che hanno deciso di passare il capodanno in piazza.

Il sindaco Riccardo Tomatis afferma: "Nell'augurare ancora un buon anno a tutti i miei concittadini, voglio ringraziare ancora una volta coloro che hanno lavorato per la buona riuscita della serata. Purtroppo si sono verificati alcuni atti di vandalismo sul Lungocenta dove sono stati rotti alcuni vetri delle auto che lì erano parcheggiate. Le Forze dell'Ordine sono già al lavoro per individuare i responsabili".

Oggi pomeriggio i festeggiamenti continueranno con il gran concerto della Superband. Sul palco Giorgio Usai (NewTrolls) Alfredo Vandrise (Delirium) Enrico Bianchi (Gens, Formula3) Paolo Ballardini (Rai 1 Orchestra I migliori anni).L'appuntamento è in Piazza del Popolo alle ore 17,00. Vi aspettiamo per iniziare insieme il nuovo anno!