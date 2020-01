Gli auspici per l'anno nuovo dal Vescovo di Savona-Noli Calogero Marino

C'è la speranza anche nel messaggio che il Vescovo della diocesi di Savona e Noli, Calogero Marino, rivolge ai fedeli e non per il 2020 appena cominciato: "L'anno che comincia è pieno, per tutti noi, di aspettative, di attese. Io prego perchè per tutti sia un anno buono: di pace, sereno, un anno di vita, in cui i progetti che portiamo nel cuore possano cominciare a mettersi in cammino".