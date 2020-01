Gran finale nella notte di San Silvestro per il Tricapodanno genovese (FOTO e VIDEO)

Musica in piazza e tante persone hanno salutato l'arrivo del 2020 dalle strade, dalle piazze dai vicoli di Genova Ecco alcune immagini della serata.

"È la sera di capodanno e voglio lasciarvi alle vostre famiglie, ai vostri affetti, a una bella serata di speranza per l'anno che verrà. Siamo in piazza io e il sindaco Bucci idealmente insieme ai 234 sindaci della Liguria per fare gli auguri ai nostri concittadini e a tutta l'Italia di cui ci sentiamo parte, pur ritenendo di aver diritto di costruire da soli il nostro futuro come Regione. In un paese dove la gazzarra, la ricerca del nemico pubblico, l'insulto sui social hanno preso il sopravvento, vogliamo tornare a occuparci dei problemi e del futuro veri di questo territorio. La Liguria, regione difficile e simbolo dei tanti cambiamenti che questo paese sta affrontando, da quello industriale a quello ambientale, è qui e dice stasera a tutta Italia: non ci arrendiamo, anzi facciamo tesoro delle difficoltà che stiamo affrontando per essere molto più forti di prima. Auguri a tutti: sarà uno splendido 2020, ve lo giuro". Lo ha detto il presidente Toti prima di salire sul palco di piazza De Ferrari per la festa finale del Tricapodanno di Genova e per il conto alla rovescia insieme al sindaco Bucci che ha segnato l'inizio del 2020.