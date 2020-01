Alle 00.49 di oggi, presso l'ospedale San Paolo di Savona, è venuta al mondo Luce, una splendida bambina di 3,490 kg di una famiglia di Cairo Montenotte.

Lei è la prima nata in tutta la provincia di Savona del 2020. Con questo splendido nome benaugurante, Luce, che ci auguriamo sia di buon auspicio per portare la luce della gioia e della felicità in tutta la nostra provincia.

A lei e ai suoi familiari le più sentite congratulazioni di tutta la redazione di Savonanews.