Il resoconto della prima notte del nuovo anno, tra ricoveri per abuso di alcolici e piccoli incendi

E' stato un inizio di 2020 molto movimentato come d'abitudine quello vissuto nella nottata dagli ospedali, dai vigili del fuoco e dalle forze dell'ordine savonesi. Piccoli incendi, moltissimi ricoveri per abuso di alcool ma nessun grave incidente o alcun ferito di grave entità a causa dei botti.

Senza grandi emergenze si è chiuso così l'anno passato e si è inaugurato quello nuovo. E' stato così per i vigili del fuoco da Albisola ad Albenga, intervenuti solo per alcuni piccoli incendi di cassonetti o di sterpaglie, le cui cause sono da ricercare nell'esplosione dei petardi.

Petardi che però non hanno mietuto, fortunatamente, alcuna vittima. Nei pronto soccorso dei nosocomi savonesi non si contano i ricoveri dovuti all'abuso di sostanze etiliche, con pazienti di ogni età, ma nessuna segnalazione di ustioni gravi a seguito dell'esplosione di botti è stata ricevuta dagli uomini delle pubbliche assistenze che da ieri sera, spesso in collaborazione con gli uomini della Protezione Civile, hanno presidiato in particolar modo le piazze palcoscenici di eventi.

Un 2020 che quindi si può dire essere cominciato con una buona mole di lavoro ma, fortunatamente, senza episodi gravi agli onori della cronaca nel savonese. Come invece è avvenuto ad Ascoli, con una vittima, e nel napoletano, con ben 48 feriti.