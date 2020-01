Iniziato il controesodo dopo il Capodanno: code e rallentamenti su tutta la rete autostradale ligure

Cominciato già dal primo pomeriggio di oggi il controesodo dei tanti turisti che hanno scelto la nostra provincia ed in generale la nostra regione per trascorrere il capodanno.

A confermare i grandi numeri diramati dalla Regione (LEGGI QUI) e la soddisfazione dell'assessore al Turismo Gianni Berrino (LEGGI QUI) sono i tanti rallentamenti e le code che in questi minuti si sono formate sulla rete autostradale ligure in direzione di Piemonte e Lombardia.

Dalle 16, infatti, si stanno formando lunghe code, soprattutto nella zona di Savona e di Genova, per i noti problemi dettati dal ponte ‘Morandi’ e dal crollo del viadotto di Savona, ma anche per i molti cantieri che sono presenti sulle autostrade.

Un serpentone rosso che torna ad affacciarsi come al termine di un fine settimana estivo: 12 km si registrano sulla A10 tra Feglino e Savona in direzione Italia, rallentamenti di 1 km al bivio tra la A6 e la A10 tra Savona e Altare in direzione Torino, situazione aggravata dal doppio senso istituito sull'unica carreggiata rimasta disponibile dopo il crollo del viadotto Madonna del Monte, 4 km si registrano tra Celle ed Arenzano, altro tratto interessato da lavori,