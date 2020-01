Mattinata di incidenti sulla A10: un veicolo in fiamme ed un altro incidentato tra Orco Feglino e Spotorno

Mattinata decisamente movimentata sulla A10 tra gli svincoli di Orco Feglino e Spotorno. Intorno alle 10.45 si sono verificati due episodi slegati tra di loro ma praticamente contemporanei.

Sulla carreggiata in direzione Italia un mezzo con a bordo due persone anziane è sbandato al chilometro 59+450 tra Aquila Park e Feglino, andando a sbattere contro il guardrail. Sul posto sono intervenute un'ambulanza della Croce Bianca di Finalmarina ed una della Croce Verde di Finalborgo, con l'ausilio dell'automedica, della Polstrada e dei vigili del fuoco. L'uomo e la donna sono stati trasportati entrambi in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.

L'altro intervento è invece avvenuto sulla carreggiata in direzione Francia per una vettura in fiamme nei pressi dello svincolo di Feglino. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, Polstrada, gli uomini del presidio antincendio di Autofiori e gli ausiliari della viabilità di Autostrade. In questo caso nessuna delle persone a bordo del mezzo ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari.

Non si sono comunque segnalati grandi disagi alla circolazione, se non qualche rallentamento.