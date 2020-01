Porto Vado, la montagna si muove: chiuso l'accesso al terminal Reefer

E' scattato questo pomeriggio l'allarme per uno smottamento in corrispondenza dell'ingresso al Reefer Terminal di Porto Vado, quando dalla montagna si sono staccati alcuni massi che si sono depositati sulla sede stradale.

Fortunatamente in quel momento nessun veicolo transitava nel luogo preciso dell'impatto delle rocce col terreno, ad eccezion fatta di un mezzo, pare un escavatore, che però era solo in prossimità della frana.

Sul posto sono intervenuti gli uomini dei vigili del fuoco e della polizia municipale. L'accesso al terminal è così stato chiuso, riaprendo il vecchio varco in prossimità del faro per l'ingresso in porto.