Il libro delle insegnanti dell'Istituto Comprensivo “Oltre noi e il sole” arricchisce la biblioteca di Carcare

La Biblioteca del comune di Carcare, quindi tutti i cittadini, hanno ricevuto un regalo prezioso. Si tratta della testimonianza scritta, dell’alto livello qualitativo dei percorsi formativi, praticati e sperimentati nei plessi delle nostre scuole dell’obbligo carcaresi.

Il libro “Oltre noi e il sole”, è figlio delle riflessioni intellettuali e professionali delle tre autrici, nonché insegnanti dell'Istituto Comprensivo di Carcare: Elisabetta Galliani, Annamaria Pesce, Luisella Pollero.

La cittadinanza ovviamente ringrazia, come conferma il primo cittadino carcarese De Vecchi: "Ho avuto il privilegio di fare la prima lettura del libro a cavallo tra il vecchio ed il nuovo anno, ne ho condiviso i contenuti ed i metodi della ricerca, fondata sull’esperienza pratica quotidiana a contatto con i nostri giovani studenti, ho apprezzato come tra le “pareti” dei nostri edifici pubblici si respirino competenze e qualità formative a esclusivo vantaggio delle giovani generazioni e, come in quei luoghi, vengano sviluppati esperimenti collaborativi con le Università del territorio".

"Il perseguimento di una cittadinanza consapevole - prosegue il sindaco -, come sottolineato dalle autrici e dagli altri curatori, è un percorso che ha, per necessità, le sue fondamenta negli anni di formazione scolastica, guidare gli studenti alle “competenze per la vita” dove i ragazzi sono protagonisti attivi nel processo di costruzione delle conoscenze, è una missione prioritaria".

"La nostra amministrazione, continuerà ad esaltare questo ruolo prioritario tra le sue strategie, lavorando per mettere a disposizione della nostra “struttura complessa scuola”, tutte le risorse possibili. Grazie Elisabetta, Annamaria, Luisella" conclude De Vecchi.