Alassio protagonista nell'accogliere il nuovo anno con musica, spettacoli ed animazioni

Alassio quest'anno è stata protagonista nel salutare il nuovo anno 2020. A cominciare dall'area attorno al molo che pullulava di tantissima gente venuta ad ascoltare musica gestita dal celebre dj Nick the Nightfly, con Beatrice Bertolino, Marco Dottore e l'animazione di Alassio Christmas Town.

I locali ce l'hanno messa tutta a far festa, soprattutto per dimenticare volentieri l'anno morente del 2019, foriero di mareggiate e maltempo. Il Ristorante Graf ostentava una limousine bianca e un red carpet, al Grand Hotel si salutava il nuovo anno con l'Inno Nazionale, Marco Melgrati "sciampagnava" al Gramsci con amici, compagna e amiche, mentre la quasi ormai ex moglie era di servizio come poliziotta sul molo. Privati facevano brillare bellissimi cuochi artificiali e altri mettevano in mare lanterne luminose e così via all'Hotel Regina, al Sol Ponente, al Movida, Spotti, U Brecche, Hotel Mediterranée, Spiaggia ecc. Qualcuno contava di far nascere il proprio bimbo stanotte, ma la cosa non è avvenuta e si sono messi a tavola al ristorante.

Questa mattina poi un sole stupendo, tanto che molti hanno azzardato senza conseguenze a tuffarsi in mare.

"In tanti tantissimi abbiamo lavorato perchè questa serata fosse un successo - le parole di Massimo Parodi, Presidente del Consiglio Comunale di Alassio con delega alle manifestazioni - in primis sicuramente gli uffici dell'assessorato al Turismo, ma penso alla Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine tutte, alla Sicurezza, alla Gesco, all'amico Stefano Mannelli, sempre presente quando si parla di buona musica che ci ha accolto nel suo locale prima del concerto, a tutti i locali della movida alassina che si sono coordinati con noi per raccogliere il testimone del dopo mezzanotte accompagnando il pubblico letteralmente fino all'alba del nuovo anno. Alla Sat che stamani ha già riportato ordine e pulizia in strade e vicoli. Agli artisti e a chi ha lavorato perchè Alassio potesse vivere questa serata letteralmente esplosiva. Un evento del genere non è mai e non potrà mai essere il frutto del lavoro di un singolo, ma di una grande squadra che sa lavorare unita e coesa verso un unico obbiettivo: il bene di Alassio".

Questa sera, a partire dalle 18,30 il Molo sarà ancora una volta teatro del tradizionale spettacolo piro musicale. Poi, sempre il Molo farà da sfondo agli ultimi appuntamenti di Alassio Christmas Town: il 4 gennaio alle ore 10 con il Cimento Invernale con consegna dell'Alassino d'Oro a Luminosa Bogliolo, il 5 gennaio alle ore 11 con il Free Yoga sul Molo, il 6 gennaio a partire dalle ore 10 con il Footgolf in Spiaggia, l'Epifania del Subacqueo e la Marcia Acquatica delle Befane.