Il saluto del presidente Toti al 2019 ed il benvenuto al 2020: "Guardiamo al futuro con positività"

E' un discorso di fine anno che sa anche molto di bilancio di fine mandato quello pronunciato ieri dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Un'occasione per salutare il 2019 che si è concluso ed augurare a tutti i liguri un 2020 ricco di "emozioni positive, nella speranza che tutto quello che avete nel cuore si possa realizzare, con la consapevolezza di aver retto ad urti fortissimi, nell'auspicio che l'anno nuovo possa portare tutto ciò che si desidera e che è un bene personale ma anche per la collettività".

Sanità, investimenti nelle infrastrutture e nel turismo, tutela dell'ambiente. Sono solo alcuni dei tanti aspetti toccati da Toti nel suo discorso, dove ha trovato ampio spazio la parola "determinazione", quella che la massima carica regionale definisce come motore per "risvegliare una regione addormentata in un sonno di chi non vuole vedere la realtà intorno a sé".

Tante rivendicazioni per la giunta che si prepara a compiere gli ultimi passi di un percorso definito di "crescita e sviluppo che dipenda solo da noi stessi", ma anche l'ultimo capodanno "di una legislatura in cui, aldilà delle difficoltà, talune dolorose e sempre nel nostro cuore come la tragedia del Ponte Morandi, abbiamo costruito molto cercando di riportare una grande regione come la Liguria sulla carreggiata del futuro che merita di avere".

Inevitabile ricordare i grandi disagi legati al maltempo ed alla situazione delle autostrade: "Sono state ore concitate anche le ultime del 2019, in cui stiamo vivendo una situazione complicata sulle nostre autostrade dove abbiamo visto recentemente un incidente che ci lascia preoccupati e sbigottiti ma a cui cercheremo di reagire con la determinazione che ci ha sempre accompagnate in queste giornate di lavoro. Abbiamo vissuto giornate difficili in autunno con la grande perturbazione ed i suoi strascichi di frane e problemi di mobilità".

L'auspicio di un futuro "diverso, che esploderà sotto i nostri occhi", sottolineando lo spirito di collettività della nostra regione, un ringraziamento a chi ha scelto, da turista, di frequentare la Liguria ed infine un invito ai liguri a "stringere i denti ed a guardare il futuro con positività, perchè se non lo si pensa tale non lo sarà mai".