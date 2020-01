Cairo potenzia l'illuminazione pubblica: sarà realizzato un nuovo impianto in via Santa Maria

Oltre 27 mila euro per il restyling dell'illuminazione pubblica. E' questa la somma messa in campo dal comune di Cairo Montenotte.

Oltre al potenziamento dei punti luce in via Tecchio (zona Bocciodromo), località San Giuseppe, strada Bertagalla, scuola Rocchetta, corso Marconi e località Tecchio (Rocchetta), i lavori si concentreranno anche sulla realizzazione di un nuovo impianto in via Santa Maria, mediante l'utilizzo delle apparecchiature di illuminazione stradale con tecnologia a LED "Archilede".

I cantieri sono stati affidati ad Enel Sole srl, la ditta che gestisce 1230 punti luce presenti sul territorio comunale cairese.