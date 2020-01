Continui disagi in autostrada, il sindaco Caprioglio valuta un azione legale: intanto si preannuncia un complicato controesodo dell'Epifania

"Stiamo valutando con gli uffici se sussistono gli estremi per un'azione legale, in quanto il danno materiale e di immagine in queste giornate di festa è stato veramente grande".

Il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio è intervenuta in merito al caos autostradale che si è venuto a creare soprattutto lo scorso weekend nell'esodo dell'ultimo dell'anno che ha creato notevoli ripercussioni anche sulla via Aurelia soprattutto da Varazze a Savona.

Nel frattempo sono stati rimossi i cantieri in autostrada a Genova Nervi e Rocco e ad Albisola, attivo invece il cantiere a Varazze.

"E' grande il disagio quotidiano, 365 giorni l'anno, soprattutto per la viabilità del ponente ligure, veramente tagliato fuori dal resto dell'Italia" continua la prima cittadina savonese.

Dopo il crollo di una parte del soffitto della galleria dell'A26 tra Masone e Voltri e i continui incidenti, l'ultimo oggi tra Orco Feglino e Spotorno che si aggiunge alla caduta di lamiere in una galleria dell'A10 tra Imperia ed Arma di Taggia causata da un camion, si preannunciano ulteriori disagi nel contro esodo dell'Epifania.