Dal 10 gennaio in radio il singolo d'esordio del giovane cantautore valbormidese Lorenzo Sereno

Dal 10 gennaio in radio "Bellissimo", il singolo d'esordio del giovane cantautore savonese "Sereno" che anticipa l'uscita dell'album d'esordio.

Sereno, all’anagrafe Lorenzo Sereno, classe 1996, vive a Carcare in provincia di Savona. Ha sempre avuto la passione per il canto e la musica fin da piccolo e frequenta scuole di canto dal 2012.

Ha preso parte alla commedia musicale “Linda” con la regia di Paola Carenti e ha partecipato a molte manifestazioni canore, tra cui il FIM (Fiera Internazionale della Musica) a Genova nel 2015 e alcuni concorsi tra i quali il Festival di Castrocaro e Sanremo Music Awards.

"Bellissimo" è una canzone dance-pop che si rivolge agli adolescenti e ai loro sogni, indirizzati spesso verso la ricerca delle emozioni che i primi amori possono suscitare. Il brano è il primo estratto dall’omonimo album “Bellissimo” in uscita il 17 gennaio 2020, che verrà presentato live in anteprima esclusiva il 14 gennaio alle ore 21 presso l’Auditorium Montale del teatro Carlo Felice di Genova.

Il disco è stato realizzato da Massimo Morini presso il Buio Pesto Studio (Bogliasco, GE) e pubblicato da Tyrus Records, con distribuzione Believe Digital. Contiene 7 canzoni (di cui 4 in italiano e 3 in inglese, 5 inediti e 2 cover) più una versione remix di “Bellissimo”.