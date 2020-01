Roccavignale, la "micca" e la "Fazen Dra Rocca" diventano prodotti De.Co.

Con la delibera approvata nel mese di dicembre dal Consiglio comunale di Roccavignale, la "micca" e la "Fazen Dra Rocca" sono diventati prodotti De.Co..

Oltre alla valorizzazione del territorio, mediante tale qualifica, il comune valbormidese si pone l'obiettivo di salvaguardare le peculiarità produttive locali che rappresentano uno strumento efficace per la promozione del territorio. Da cui possono derivare importanti occasioni di marketing territoriale con ricadute positive sull'intera comunità.

Nel dettaglio le due richieste presentate e deliberate dal Consiglio comunale:

- Ida Rovetta, residente in Roccavignale, ha presentato il prodotto “Fazen Dra Rocca” preparato con una ricetta che risale agli inizi del 1900, tramandata di madre in figlia, utilizzando la pasta del pane ed ingredienti innovativi, rispetto al tradizionale “fazen” preparato con la base di pasta di patate;

- Alessio Armandi, residente in Millesimo, Panettiere Artigiano con attività in Roccavignale nella frazione Camponuovo – Via Delle Scuole n. 32 bis, ha presentato il prodotto il pane di Roccavignale, “Micca”, preparato artigianalmente, nel forno a legna, con strumenti artigianali, come da tradizione e già utilizzati dalla famiglia paterna, fin dall’anno 1960.