Tante nuove aperture, i commercianti credono in Albenga. Il sindaco Tomatis: "La città ha visto negli ultimi anni un cambio di rotta"

Albenga è in crescita. I dati parlano chiaro e l’impegno, in particolare dei commercianti, ha portato a una rivalutazione completa della città e del suo Centro Storico diventato un vero e proprio punto di riferimento per la Movida del comprensorio.

A fronte di alcune cessazioni negli ultimi 6 mesi (dal 1/6/2019 al 31/12/2019) vediamo: 36 nuove aperture di negozi in sede fissa, 22 nuove aperture di pubblici esercizi (bar e ristoranti), 6 barbieri, parrucchiere, estetiste, 33 strutture ricettive (B&B, affittacamere ecc), 2 officine meccaniche, 2 gommisti, 3 imprese di pulizie e 8 produttori agricoli.

“Albenga è una città in crescita dal punto di vista commerciale e questo ha risvolti positivi anche per quel che concerne il turismo e le presenze sul nostro territorio peraltro con un Centro Storico polo d’attrazione che va a beneficio di tutta la città. Solo lavorando insieme si può continuare questo trend positivo - a fferma l’Assessore al commercio Mauro Vannucci - È importante non “autoboicottarsi” e sottolineare, invece, tutte le eccellenze della nostra città. Albenga è bella da visitare, per passare una serata in compagnia degli amici, per cenare in uno dei nostri fantastici ristoranti e, magari approfittando dei saldi che partiranno il prossimo 4 gennaio, per fare un po’ di shopping nei nostri negozi. A tal proposito voglio augurare ai commercianti un anno proficuo, la nostra città è pronta ad ospitare tutti i visitatori".

Il sindaco Riccardo Tomatis aggiunge : “Albenga ha visto negli ultimi anni un cambio di rotta che è sotto gli occhi di tutti. Oggi molti giovani scelgono di passare le loro serate nella nostra città piuttosto che andare nella vicina Alassio o altrove. Questo evidenzia il gran lavoro che è stato fatto e l’impegno dei commercianti che hanno creduto fortemente nelle potenzialità di Albenga. È importante continuare a lavorare in questa direzione e credo che sia importante imparare a valorizzare la nostra città come merita.”