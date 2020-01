Meteo, domani torna la pioggia. Venti con raffiche a 50-60 km/h

Ben ritrovati con il bollettino di vigilanza di Arpal. Queste le previsioni per i prossimi giorni: oggi, giovedì 2 gennaio, nulla da segnalare.

Domani, venerdì 3 gennaio, su BCDE deboli piogge anche a carattere di rovescio inizialmente sparse, a carattere diffuso nel pomeriggio a Levante. Venti da Sud, Sud-Ovest fino a moderati con locali rinforzi e raffiche a 50-60 km/h sui crinali di BDE e sui capi esposti di A.

Dopodomani, sabato 4 gennaio, deboli piogge residua in esaurimento nella notte su C. Venti in rinforzo da Nord fino a moderati con raffiche forti di burrasca nella seconda parte della giornata su BCDE e parte orientale di A.

Nella notte temperature minime in costa al di sotto dei 10°: Imperia 8.1, Savona 8.7, Genova 9.8, Portovenere 5.9 (in corso l’intervento di ripristino della centralina di La Spezia).

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.