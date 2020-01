Incidente stradale nella giornata odierna a Savona. L'allarme è stato lanciato intorno all'ora di pranzo in corso Vittorio Veneto, incrocio con via Zandonai.

Secondo quanto riferito, il sinistro pare aver coinvolto una moto. Sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Savona e la polizia locale.

Il motociclista, pare un uomo di circa 40 anni, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo per le cure del caso. Ancora in via di accertamento la dinamica dell'incidente.