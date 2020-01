Albenga, concerto benefico "Laudate Dominum" del Coro Polifonico Città di Loano a sostegno delle visite oncologiche ANT

Con il patrocinio dell’Assessorato a Turismo e Cultura del Comune di Albenga l’Associazione Musicale Loanese festeggia il suo ventesimo compleanno con il concerto “Laudate Dominum” eseguito dal suo “fiore all’occhiello”: il Coro Polifonico “Città di Loano”.

L'appuntamento sarà per questa sera giovedì 2 Gennaio 2020 alle 21 nella Cattedrale San Michele Arcangelo - Albenga con Ingresso ad offerta a sostegno delle visite di prevenzione oncologica gratuite organizzate dalla delegazione ANT di Albenga.

Il programma impegnerà il coro con il repertorio più famoso e intrigante del Barocco e proporrà musiche di compositori quali Giovanni Battista Martini, Antonio Vivaldi e Wolfgang Amadeus Mozart.

Ad accompagnarlo l’ensemble strumentale dell’Associazione Musicale Loanese formato da Carola Romano e Massimiliano Patetta al violino, Luca Soi alla viola, Federico Braghetti al violoncello, Davide Stefanelli al clavicembalo e William Vivino all’organo. Coro, solisti e orchestra saranno diretti dal maestro Mattia Pelosi.

Sarè un'occasione per festeggiare insieme l'arrivo del nuovo anno, il Ventesimo anniversario dell'Associazione Musicale Loanese che con la sua grande musica regalerà bellissime emozioni e anche per sensibilizzare il pubblico presente verso la prevenzione e la cura di patologie oncologiche.

Per ulteriori informazioni sulle attività svolte dalla delegazione ingauna oltre a recarsi in sede Via Roma 46, si può telefonare al numero 0182556060, visitare la pagina Facebook ANT in Liguria oppure il sito WWW.ANT.IT