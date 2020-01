Albenga si prepara a festeggiare il weekend dell'Epifania con arte, musica, mercatini e teatro

Continuano gli eventi nel weekend che precede l’Epifania ad Albenga con arte, musica, teatro, mercatini e divertimento per grandi e piccini.

Si parte questa sera, venerdì 3 dicembre, con lo spettacolo “Ciao Amore Ciao” alle ore 21.00 presso il Teatro Ambra di Albenga. Un musical interpretato da Stefania Fratepietro e Luca Notari che ripercorre la storia d’amore tra Dalida e Luigi Tenco.

Sempre da oggi e fino a domenica 5 gennaio, inoltre, nel Centro Storico sarà presente il mercatino dell’artigianato a cura del CIV.

Sabato 4 gennaio dalle 15.00 alle 17.30 Street Band per le vie cittadine e il corpo bandistico N.S. di Pontelungo saranno in giro per la città per allietare residenti e turisti.

Domenica 5 gennaio e lunedì 6 gennaio a Palazzo Scotto Nicolari ci sarà "Albenga Brick", il Festival espositivo di opere Lego.

Lunedì 6 gennaio alle ore 21,00 si terrà il Concerto dell’Epifania di Ensemble I Vocalisti.

Ricordiamo che in queste giornate nella Casetta di Bbbo Natale in Piazza IV Novembre saranno presenti venerdì 3 gennaio, la Croce Bianca di Albenga con animazione e promozione delle loro attività, sabato 4 l’Associazione SJAMo ONG e la Consulta dei disabili, domenica 5 il Presepe vivente delle associazioni e delle scuole cittadine ed infine lunedì 6, dalle 15.30 alle 19.00 gli elfi e la Befana dei Vigili del Fuoco accoglieranno i bambini con animazione, trucca bimbi e baby dance.