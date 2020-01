Albenga: il 2020 inizia all'insegna delle opere pubbliche

Il 2020 inizia all'insegna delle opere pubbliche ad Albenga.

Diversi gli interventi che partiranno nei prossimi giorni e che riguardano sia lavori di messa in sicurezza e somma urgenza resisi necessari a seguito delle ultime ondate di maltempo, che interventi programmati che sono partiti o partiranno a breve.

Per quel che concerne gli interventi legati al maltempo e al dissesto idrogeologico:

- intervento di manutenzione straordinaria del rio Carenda: durante gli eventi meteorologici del 23 e 24 novembre scorso, i tecnici comunali, a seguito di segnalazione da parte dei frontisti, hanno appurato un'erosione delle sponde del Rio Carenda. L'intervento prevede un'accurata pulizia del letto del rio effettuata attraverso la trinciatura del materiale in alveo al fine di arrivare al punto di erosione dell'argine ed effettuare le valutazioni e gli interventi del caso.

- Salita Madonna di Fatima: dopo l'intervento di messa in sicurezza de tratto di strada interessato dal cedimento strutturale del muro di contenimento della strada, si è dato incarico all'Ing. Maurizio Sacchetti per gli aspetti progettuali di direzione lavori e di sicurezza, al Geologo Renato Lucarelli per gli aspetti geologici, all'Archeologo Eleonora Torre della società ARAN Progetti srl per gli aspetti legati alle zone di vincolo archeologico. Nella prima fase di intervento i professionisti hanno effettuato il progetto valutando i vari aspetti (attraverso sopralluoghi e valutazioni tecniche e strumentali ) ad esso legati. Il Comune ha affidato l'incarico alla ditta F.lli Garofalo srl. ed i lavori, che ammontano a circa 200 mila euro, inizieranno il prossimo martedì 7 gennaio.

Interventi programmati su edifici comunali:

- tetto della Bocciofila: inizieranno lunedì 13 gennaio i lavori di rifacimento del tetto della bocciofila in Viale Olimpia. Il tetto della bocciofila attualmente è in eternit e nel corso degli anni si è già provveduto a ripararlo per circa il 20% della sua superficie. La normativa a questo punto imponeva la necessità di effettuare la completa sostituzione dello stesso.

- Rifacimento servizi igienici nell'asilo nido di via Torino: diversi gli interventi programmati dall'Amministrazione Tomatis relativi alla messa in sicurezza delle scuole e per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Se alcuni interventi in alcuni plessi scolastici (vedi scuole Paccini, via degli Orti e Liceo G.Bruno in viale Pontelungo) verranno eseguiti durante l'estate per garantire il regolare svolgimento delle lezioni, sono stati effettuati (e termineranno nei prossimi giorni) i lavori di rifacimento dei servizi igienici dell'asilo nido di via Torino.