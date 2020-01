Albisola Superiore, richiesti finanziamenti per oltre 11 milioni di euro

L'Amministrazione comunale di Albisola Superiore, con la maggioranza consiliare, già nei primi sei mesi del suo mandato ha intrapreso una nuova campagna di partecipazione a bandi e richieste di finanziamento con la presentazione di progetti per oltre 11 milioni di euro in materia di lotta al dissesto idrogeologico, difesa della costa, sicurezza, agricoltura sociale e turismo outdoor.

Un impegno assunto sin dalla campagna elettorale e inserito nel programma di inizio mandato al fine di perseguire strade alternative a quelle delle risorse comunali con l'obiettivo di intercettare finanziamenti per valorizzare, proteggere e promuovere il territorio.

I bandi e le richieste di finanziamento ai quali è stata presentata istanza sono i seguenti:

richiesta contributo Regione Liguria per inserimento nel Piano Investimenti annualità 2020-2021 per € 9.369.600,00 per “Interventi di difesa della costa nel tratto tra il molo andatore del Torrente Sansobbia ed il molo Torre finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture a seguito dell’evento di cui alla OCDPC558/2018” (a cura del Settore Tecnico);

richiesta contributo Regione Liguria per inserimento nel Piano Investimenti annualità 2020-2021 OCDPC 558/2018 per € 670.000,00 per la “Razionalizzazione del reticolo di drenaggio principale delle acque bianche zona "Corso Mazzini - Garibaldi-Capo- Zona Ovest" (a cura del Settore Tecnico);

richiesta contributo Regione Liguria per inserimento nel Piano Investimenti annualità 2020-2021 OCDPC 558/2018 per € 915.179,00 per “Intervento di eliminazione del sovralluvionamento del torrente Sansobbia a monte del ponte della SS1 Aurelia e mitigazione del rischio idraulico lungo il rio Grana” ( a cura del Settore Tecnico);

adesione in forma associata con il Comune di Celle Ligure al bando del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Liguria - Misure di interesse forestale - Misura 8 «Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste» - Sottomisura M08.05 – per “Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste - finalizzato alla realizzazione, adeguamento e/o ripristino della rete di accesso al bosco per i fruitori, come sentieristica, viabilità minore, tracciati dedicati ad attività sportive, cartellonistica e segnaletica informativa, piccole strutture ricreative” (a cura del Settore Turismo e Attività Produttive-Agricoltura);

progetto intercomunale finanziato da Regione Liguria “Police Bike Patrol” finalizzato al controllo del territorio con pattugliamenti mediante utilizzo di 2/3 velocipedi in nuova dotazione: controllo di litorali, parchi, aree pedonali, spiagge;

approvazione adesione al bando progettuale di cooperazione “Social Roots to Work” avente come soggetto capofila il Comune di Savona (Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – LIGURIA. Misura 16.9 – “Aiuti per la promozione e lo sviluppo dell’agricoltura sociale”).