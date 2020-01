Ceriale, giornata mite per il tradizionale cimento di inizio anno: 115 i partecipanti (FOTO e VIDEO)

Si è svolto stamattina, nelle acque antistanti lo stabilimento balneare "Bagni Ceriale", il tradizionale cimento cerialese di inizio anno.

Due sono le particolarità che contraddistinguono il cimento cerialese rispetto a molti altri in Riviera Ligure: l'assistenza ai neofiti, cioè a coloro che si cimentano per la prima volta, con utili consigli, allenamento e affiancamento, e un orientamento "pet friendly" per chi vuole vivere questa esperienza con il proprio amico a quattro zampe.

Questa quattordicesima edizione è stata condotta dalla tradizionale presentatrice dell'evento Rosy Porpora con gli interventi della "padrona di casa" Alessia Cepollina dei Bagni Ceriale e dell'assessore alle manifestazioni Eugenio Maineri.

Giornata mediamente mite, con temperatura dell'acqua di 15 gradi, a fronte di una esterna di 12.

115 i partecipanti. I più giovani Noemi Calbucci del 2013 e Marco Ceriale del 2016. I più "esperti" Salvatore Lombardo del 1932 e Elena Gerhardt del 1928. Il gruppo più numeroso è sempre quello dei Nuotatori del tempo avverso.