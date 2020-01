Da martedì lavori sull'Aurelia a Borghetto. Ed il sindaco Canepa scrive a Trenitalia e Ferrovie per agevolare il traffico

Si prevedono giorni di traffico intenso sull'Aurelia, in prossimità di Capo Santo Spirito a Borghetto, dove martedi 7 gennaio partirà il cantiere per l'allaccio alla rete fognaria del Castello Bordi, che presto diventerà una struttura alberghiera.

Con il restringimento della carreggiata e l'istituzione del senso unico alternato che dovrebbero durare all'incirca due mesi è facile così prevedere notevoli disagi ai pendolari e a chi frequenta l'Aurelia. Basti pensare ai frequenti rallentamenti e code che sulla statale si verificano in condizioni di normalità.

In mattinata il sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa ha così scritto a Autofiori e Trenitalia una lettera, con due richieste abbastanza decise "al fine di limitare i disagi di tutte le persone e le aziende che quotidianamente devono percorrere quel tratto di strada" e "agevolare l'utilizzo di mezzi di trasporto alternativi a quelli su ruota".

Per il gestore della rete autostradale la richiesta è quella di esentare dal pagamento la tratta Borghetto-Albenga, mentre all'ente gestore della linea ferroviaria di istituire ulteriori fermate nella stazione borghettina, oltre a quelle già fissate.

Un appello che arriva "sulla scorta delle esperienze passate per analoghi interventi sul medesimo sedime stradale", si legge nella missiva inviata dal primo cittadino. Una richiesta forte che, anche se accolta in parte, non potrà che essere ben accetta da parte delle molte persone quotidianamente in viaggio sulla principale arteria di collegamento della riviera completamente gratuita.