Finale, con l'anno nuovo aumentano le tariffe della ludoteca. Il sindaco Frascherelli: "Cifra ancora economica in rapporto alla qualità del servizio"

Una sede rinnovata, frequenza in crescita e relativa necessità di un nuovo educatore. Il tutto unito ai costi delle utenze non certo irrilevanti.

Sono queste le premesse che hanno portato il Comune ad una decisione discussa ma fondamentale per mantenere il servizio di qualità, e da sempre molto apprezzato, che offre la Ludoteca comunale di Finale Ligure.

Una scelta che ha fatto discutere, sulla quale ha tenuto far chiarezza il sindaco Ugo Frascherelli: "Ho letto di stupore e sconcerto per i recenti aumenti delle tariffe della Ludoteca e trovo corretto che mi si chiedano delle spiegazioni. Come certamente saprete il centro è stato spostato a Marina, per i lavori in corso nella sede di Pia, ed è aumentata la frequenza, richiedendo, tra le altre cose, anche l’assunzione di un nuovo educatore. Il costo a carico del Comune per l’appalto del servizio è di oltre 110 mila euro ai quali vanno aggiunti le spese per le utenze (luce, riscaldamento) che non sono irrilevanti. Trattandosi poi di servizio a domanda individuale i costi dovrebbero, almeno in parte, essere coperti dalla tariffa e gli incassi delle tariffe nel 2019 non hanno superato i 6 mila euro".

"Per queste ragioni, che mi paiono sostanziali - continua tramite il suo profilo Facebook il primo cittadino finalese - abbiamo deciso di aumentare le tariffe portandole per i residenti da 10 a 25 euro mensili per il primo figlio e da 5 a 15 euro mensili per il secondo; abbiamo inoltre introdotto una tariffa differenziata per i non residenti pari, rispettivamente, a 60 euro e 40 euro mensili, e un carnet del costo di 35 euro per 5 ingressi per residenti e non. Restano ovviamente le esenzioni anche totali per le fasce deboli".

"Mi permetto di concludere considerando che corrispondere 25 euro al mese per affidare un figlio alla ludoteca continui ad essere una tariffa molto economica soprattutto se si considera, come è doveroso, l’eccellente qualità del servizio reso".