Meteo: nel fine settimana ancora cieli sereni e con alta pressione

Ancora alta pressione che parrebbe almeno al Nord Ovest avere preso possesso delle nostre latitudini mentre da sabato il Nord Est ed il Centro Sud ad iniziare dal settore adriatico saranno interessate da una irruzione di aria fredda da Est. Sicuramente questo prolungato dominio dell’alta pressione oltre a ritoccare i record di sopramedia termometrica non sta facendo bene alle nostre colture i cui terreni sono sempre più sotto stress idrico e umidità distribuita in modo anomalo nel suolo.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi, venerdì 3 gennaio, a domenica

Cieli per lo più sereni con qualche sui rilievi, venti deboli in pianura a divenire moderati in montagna da Nord da sabato. Venti moderati da Nord al mare. Temperature in pianura massime intorno 10/13°C, minime 1/2°C, al mare massime intorno 13/16°C, minime 4/8°C

Da lunedì 06 gennaio (Epifania)

Ancora tempo tipicamente da alta pressione con venti in rinforzo sui rilievi da Sud-Ovest

Previsioni locali

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona