Si arricchisce ulteriormente il programma del convegno: "5G, rischio o opportunità?" di Finale Ligure

Un nuovo relatore si aggiunge al già ricco programma del convegno sul 5G (la telefonia di quinta generazione) in programma per il 9 gennaio a Finale Ligure (leggi tutti i dettagli QUI).

Sarà infatti presente il fisico molecolare Andrea Grieco, esperto in campi elettromagnetici.

Spiega in merito Clara Lidia Settimo, del comitato organizzatore: "La serata si preannuncia molto interessante e davvero ad altissimo livello. Come sapete si parlerà dei rischi per la salute connessi all'esposizione alle radiazioni della telefonia mobile, in particolare in relazione all'idea di implementare il 5G, aggiungendo frequenze, milioni di antenne e miliardi di dispositivi. E' forse arrivato il momento di fermarsi?"