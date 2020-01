Auto vandalizzate ad Albenga: i carabinieri controllano la videosorveglianza (FOTO)

In merito agli episodi di danneggiamenti di autovetture avvenuti nelle ultime notti ad Albenga e alle polemiche che ne sono scaturite sui social la locale Compagnia dei carabinieri tiene a puntualizzare quanto segue: a febbraio del 2019 ci fu un vero e proprio raid in piazza Nenni. La banda, composta da due albenganesi e un residente a Pieve di Teco, fu tutta identificata e consegnata alla giustizia. Due di loro, che rubavano all'interno delle vetture, patteggiarono un anno di reclusione, mentre il terzo, un ricettatore, per un cumulo di reati è tuttora in carcere.

Episodio simile a novembre scorso, con una ventina di danneggiamenti e furti nell'entroterra ingauno, soprattutto tra Garlenda e Ortovero. Anche in quel caso furono presi un romeno e due albanesi, tuttora in carcere tutti e tre. Gran parte della refurtiva fu riconsegnata ai legittimi proprietari. Pertanto non è affatto vero che lo Stato è inerme: a seguito di attente indagini i risultati sono sempre arrivati in breve tempo.