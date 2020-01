Caos viabilità e problemi sicurezza, nasce il gruppo "Autostrade Chiare": "Un urlo di protesta per dire no a questa situazione"

"Un gruppo nato per portare l'attenzione ai massimi livelli sui problemi di sicurezza e di viabilità delle autostrade liguri". Questo il monito del gruppo Facebook "Autostrade Chiare" nato il 13 dicembre dopo gli ultimi fatti riscontrati sui tratti autostradali liguri a cominciare dalle interminabili code per via delle chiusure delle corsie a causa dei cantieri dell'A10 nel genovese, a Arenzano, Varazze e Albisola, il crollo del soffitto della galleria sull'A26 a Masone oltre naturalmente ai diversi incidenti e ai tragici fatti del crollo del ponte Morandi e del viadotto dell'A6 Torino-Savona.

Il creatore, l'albisolese Luca Ternavasio, coadiuvato dal varazzino Massimo Sanguedolce, si sono uniti per dare vita al gruppo che in meno di un mese ha raggiunto al momento 2548 membri.

"Autostrade chiare nasce da un disagio comune subito non solo dai liguri, ma da tutti coloro che per dovere o piacere vogliono raggiungere la nostra meravigliosa terra. Ponti e viadotti che crollano o in gravissime condizioni, gallerie allagate e marce a tal punto che il soffitto crolla, minacciano costantemente la nostra sicurezza e ammazzano una regione che per conformazione geografica è difficile, e per carattere taciturna" spiegano.

"Oggi però vogliamo urlare, non di mugugno, che contraddistingue la non semplice accettazione delle cose che comunque vanno bene, ma di rabbia verso uno Stato, ancor prima che verso Atlantia, che sta dimostrando non solo incompetenza, ma soprattutto disinteresse. Il nostro gruppo cresce tanto veloce quanto la nostra voglia di normalità e chiarezza, convinti che nel numero e nell’azione civile e consapevole risieda la nostra forza" continuano.

"Precisiamo che il gruppo non ha alcuna connotazione politica e non ha nemmeno l'ambizione di averla. Non ci sono bandiere, schieramenti o partiti che lo influenzano o suggeriscono. L'unico scopo è quello di provare a portare alla luce il problema logistico legato alle autostrade, al loro abbandono, al furto che Atlantia perpetua quotidianamente a tutti coloro che la percorrono rischiando la propria incolumità" specifica Luca Tarnavasio, dopo che nelle settimane scorse è nato su Facebook un ulteriore gruppo denominato "Comitato Ligure per le Autostrade" che oltre ad essere diventato noto per gli striscioni posizionato fuori dai caselli autostradali, pare sia vicino ad ambienti legati al movimento di estrema destra Casapound.

Intanto il gruppo si sta organizzando, appena aumenteranno il numero delle iscrizioni, per organizzare diversi sit-in di protesta.