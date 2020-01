Al Villaggio di Natale di GiuEle arriva la Befana!

Mentre proseguono le attività di animazione, gli spettacoli e le attrazioni, il Villaggio di Natale a Finale Ligure si prepara a vivere e a far vivere a tutti i suoi ospiti le ultime magiche giornate di apertura con le iniziative legate all’Epifania.

Le proposte di intrattenimento e divertimento sono tante per condividere in famiglia le ultime giornate delle vacanze e salutare Babbo Natale e tutti i personaggi del magico Villaggio di Finale, dando loro l’arrivederci all’anno prossimo.

Ultimi giorni quindi per vivere da protagonisti gli spettacoli sotto la tenda, la casa di Babbo Natale con il Villaggio degli Elfi, la pista di pattinaggio, la città in miniatura, il battesimo della sella con i pony games, i go kart e le tante altre attrazioni che rendono unica una giornata al Villaggio con tutta la famiglia.

“Qui al Villaggio di Natale – spiega Elena Granaiola - ci prepariamo per festeggiare l'Epifania. I bambini avranno l'opportunità di preparare le calze direttamente nei laboratori del Villaggio degli Elfi e di incontrare la Befana. Un grazie a tutti quelli che sono venuti a vivere insieme a noi la magia di questa sesta edizione del Villaggio di Natale e un invito a tornare o a venire a chi non ci fosse ancora stato, proprio in occasione di questo lungo ponte dell’Epifania. Ma un grazie davvero speciale lo vorrei fare alla Prof.ssa Carmela Sorbera docente tutor del Progetto di Alternanza Scuola Lavoro che anche quest’anno abbiamo attivato con l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Giovanni Falcone di Loano e che ha visto il coinvolgimento attivo di tante ragazze e tanti ragazzi che hanno collaborato con noi per la buona riuscita di questa edizione”.

Ogni giorno, la pluripremiata compagnia di artisti e acrobati aerei internazionali di Mr David and the Family Dem porta in scena 2 repliche – alle 15 e alle 17 – dello spettacolo La magia del Tempo, mentre sabato 4 gennaio alle 21 sarà la volta dell’ultimo spettacolo serale con Tu chiamale se vuoi…Emozioni, musical ispirato a Battisti e realizzato dai GiuEle’s Friends.

Da non perdere, oltre alla possibilità di dormire nel Villaggio di Natale, una sosta al Ristorante per gustare tutti i menù della tradizione natalizia, le pizze o il menù alla carta con ben 11 menù a scelta per i bimbi; e il trenino Tartaruga Express che collega il Villaggio con Finalmarina e Finalborgo, uno dei borghi più belli d’Italia!

Il Villaggio di Natale, su molti dei pacchetti proposti in vendita on line, devolverà una percentuale del ricavato per sostenere Gaslini Onlus nel progetto “Accogliere oltre che curare”. I pacchetti contrassegnati dal marchio Insieme a chi vuoi bene aiutano il centro accoglienza bambino e famiglia dell’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova.

Tutto questo e molto altro fino al 6 gennaio al Villaggio di Natale a Finale Ligure!

Per maggiori informazioni visita il sito www.ilnataledigiuele.it, la pagina Facebook o scrivi a info@ilvillaggiodigiuele.it.