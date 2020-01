Il Millennium Ensemble Quintet in concerto ad Albisola Superiore

Si intitola "Wintermezzo" (simpatico gioco di parole tra intermezzo, riferito alla terminologia musicale classica, e winter, cioè inverno in inglese) il concerto in programma per domani, 4 gennaio 2020, alle ore 21 presso la Chiesa Stella Maris di Albisola Superiore.

Si esibirà il Millennium Ensemble Quintet, formazione costituita da Silvia Schiaffino al flauto traverso, dai due chitarristi Renato Procopio e Federico Briasco, da Giampaolo Minuti al contrabbasso e da Andrea Balestrieri alle percussioni.

Un repertorio interamente dedicato alla magia e al fascino dell'inverno, con le sue luci e le sue ombre, i suoi colori e i suoi grigiori, i suoi suoni e i suoi silenzi, secondo la lettura dei grandi compositori del passato.