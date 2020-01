Oggi su Radio Onda Ligure 101, dalle 13 alle 14, primo appuntamento del nuovo anno con i sindaci del nostro territorio.

Ospite in studio il sindaco di Andora, Mauro Demichelis, per tracciare un bilancio del 2019 e definire i buoni propositi del 2020 da parte del suo Comune.

La trasmissione come sempre si può ascoltare su frequenza in FM, ma anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la app "Radio Onda Ligure 101" dall’Apple Store o dal Google Play Store.