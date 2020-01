Tgevents Television: questa settimana in onda la puntata n.463

La puntata n.463 di TGEVENTS TELEVISION condotta da Elisabetta Mandraccio questa settimana ci parla di... Anteprima FOOTGOLF in spiaggia, breve riassunto degli anni precedenti - la ricetta autograFata di Renata Cantamessa (Fata Zucchina) - dalla Germania uno spot speciale dedicato al rispetto dell'ambiente - riciclo plastica e tutti in bici a Copenhagen - Alza il volume la rubrica dei libri consigliati da Lorenzo Beccati - il Gran Gala degli "Estremi Rimedi" - l'acchiappa talenti presenta 4 fenomeni - come nasce il salame di Varzi - paesaggi, gusti e tradizioni dalla Sila Calabrese... Buona Visione www.tgevents.it - per info. 0182.554886 - info@tgevents.it ... Buona visione.

In TV da lunedì 6 gennaio a domenica 12 gennaio 2020

Tutti i mercoledì ore 21:00 in onda su rete nazionale di CANALE ITALIA 84

Programma offerto da GALUP 1922

TGEVENTS TELEVISION è un portale che nasce nel 2007 e che inaugura nel gennaio del 2012 il programma settimanale "TGEVENTS TELEVISION" in onda a circuito nazionale nelle principali emittenti regionali della nostra penisola. A oggi le emittenti che ospitano il programma sono più di 85, per 300 messe in onda nell’arco della settimana, per nr.52 settimane all’anno per un totale di 15.600 passaggi TV. Più di 450 puntate realizzate fino ad oggi. Il format TGEVENTS TELEVISION ha una durata di 12/24 minuti e i contenuti raccolgono il meglio degli Eventi della settimana (più le Rubriche/Mini-serie TV) presentati con originalità e incisività in uno spazio tra televisione, internet e nuovi linguaggi contemporanei. Ogni settimana i temi trattati variano dalla cultura, allo sport, alla musica, allo spettacolo, al folklore e al gusto in ogni sua sfumatura… EVENTI A 360°. Da Gennaio 2019 Tgevents Television in onda anche su… CANALE ITALIA (tutti i mercoledì alle ore 21:00 su CANALE ITALIA 84 e il lunedì alle ore 24:00 in replica su CANALE ITALIA 154) è una realtà mediatica italiana internazionale, che con le sue 25 reti televisive free e più di 6 milioni di telespettatori al giorno, da oltre 5 anni detiene il primato di televisione tematica nel suo segmento, per dati di ascolto e gradimento.

TUTTI I SERVIZI E LE PUNTATE SONO SEMPRE IN ONDA SU WWW.TGEVENTS.IT