Antonio Caprarica il 5 gennaio a Borghetto per concludere la rassegna "Strenne di natale, libri in compagnia di..."

Si concluderà domenica 5 gennaio presso Palazzo Elena Pietracaprina alle 17 la rassegna "Strenne di Natale: libri in compagnia di…” con l'incontro con l’autore e giornalista Antonio Caprarica che presenterà il suo ultimo libro “La Regina Imperatrice” (Sperling & Kupfer Editore).

Ha dominato su un impero, è sopravvissuta ad attentati e lotte di corte, ha vissuto passioni proibite, ha dato il suo nome a un’epoca: nel nuovo libro di Caprarica, l’eccezionale vita della Regina Victoria diventa un romanzo di grande respiro, dove trovano spazio gli scandali e le passioni erotiche, le trame di Corte e gli intrighi dei politici come Melbourne, Gladstone e Disraeli.

L'autore compone l’affresco di un’epoca nel centro del quale spicca il personaggio di una donna determinata che si risolleva a ogni caduta, sfida pregiudizi e critiche, e fa del proprio Paese una potenza coloniale, conquistando la corona di imperatrice.

Antonio Caprarica è stato popolarissimo corrispondente della Rai da Londra. La sua conoscenza della società britannica arricchisce la vasta esperienza internazionale accumulata in anni di reportage televisivi dall’estero: per la Rai è stato prima inviato di guerra in Afghanistan e Iraq, poi corrispondente da Gerusalemme, Il Cairo, Mosca, Parigi. Ha lavorato nella carta stampata, come commentatore politico dell’Unità e di Epoca e poi condirettore di Paese Sera, e in radio, come direttore dei Giornali Radio Rai e Radio 1. Per la sua attività ha ricevuto i più prestigiosi premi di giornalismo. È autore di romanzi, racconti di viaggio e saggi.