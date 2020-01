L'oroscopo di Corinne per l'anno 2020

ARIETE

Ma qual annata infiammata, pepata e movimentata vi aspetta dietro l’angolino e quante cosine da programmare, ottimizzare e sistemare al fine concretizzare un anelito o tagliare un ambito traguardo… Tanto per cominciare sappiate che, dal 23 marzo al 2 luglio, con Saturno benevolo, varierete un settore esistenziale, vi approccerete a inedite esperienze, aprirete inedite parentesi o chiuderete con ciò o con chi fa ansimare… Permane la quadratura di Giove atta a minare lievemente le finanze costringendovi a mettere un lucchetto al portafoglio, non esagerare con le spesine voluttuarie, reclamare ciò che vi spetta, tutelarvi contro ladri, furfanti e lestofanti mentre Marte allegrotto sino al 16 febbraio, dal 31 marzo al 13 maggio e dal 26 giugno al 31 dicembre, offrirà la carica necessaria per sconfiggere avversari, vincere eventuali vertenze, dare una nota di brio al solito tran tran, evadere dall’attanagliante routine, pensare seriamente ad un futuro diverso dal presente e carico di promesse! In tema di sentimenti il discorso appare più complesso in quanto, se ben appaiati ed innamorati, potrete legalizzare un’unione, mettere in cantiere un bebè o gioire per l’arrivo della cicogna ma se con il partner le note son stridenti aspettatevi pure una rottura o delle sovrabbondanti bisticciate alimentate da incomprensioni o gente che si diletta a ficcare il naso nelle vostre faccende private… Se non avete vincoli confidate in un incontro ammantato di casualità. Considerati gli innumerevoli tafferugli, nell’eventualità di migrare optate per luoghi lungi da calamità o bellicosità. Aderirete a spettacoli, feste, cerimonie e in estate ve la spasserete. Un minimo di agitazione colpirà a tradimento o bisticcerete con un esoso elemento. Da sorvegliare schiena, colecisti, reni, seno, vie respiratorie e basso ventre.

TORO

Non immaginate neppure come siano intensi i mesi del 2020 e quanti momenti da vivere e condividere con chi amate … Lo stellium planetario nella costellazione del Capricorno, formando un trigono col vostro Sole natale, sarà per voi di ottimo auspicio al fine di concretizzare sogni, avanzare nella carriera, mandare a quel paese stolti personaggi, recuperare quattrini, ritornare ragazzini, vincere qualcosetta, sistemare una casetta… L’unico neo è costituito dalla quadratura di Saturno il quale, dal 23 marzo al 2 luglio e in dicembre, degli inghippi od incavolature potrebbe procacciare ma non importa: voi proseguite per la vostra viuzza, passate guardate ed ignorate fregandovene altamente di chiunque, per gelosia od invidia, tirerà fuori una biforcuta linguetta da serpente! In ambito operativo tra alti e bassi vi barcamenerete a parte qualche commerciante costretto a chiudere i battenti o a prendere, riguardo l’attività, dei seri provvedimenti. Ottime chance invece per chi attua in un settore editoriale, nello spettacolo, nell’arte e nella cultura. Imbastirete novelle conoscenze, aderirete a manifestazioni, pranzi e cenoni, librerete verso lidi agognati e malgrado trattiate con un imperterrito zuccone riuscirete a metterlo in riga e a far valere le vostre sacrosante ragioni. In amore non date nulla per scontato in quanto può accadere l’inusitato e, se liberi di cuore e di stato, fare finalmente l’incontro tanto agognato. Se di partner ne avete uno litigherete per sciocchezzuole o perché uno dei due vuol fare ciò che vuole e a voi ciò calzerà strettino mentre le coppie ben assortire opteranno per una convivenza. Imbastirete novelle amicizie e vi toglierete un paio di sfizi… La gola, le arterie, l’intestino, i reni, la vescica o gli organi riproduttivi additeranno qualche disturbino. Da curare pure l’alimentazione specie se appartenete alla categoria dei ghiottoni!

GEMELLI

Diciamo che nel 2020 non camminerete più sui carboni ardenti poiché quella sibillina sorte, che negli anni antecedenti tanto ha importunato, si deciderà finalmente ad illuminare la vostra personale stradina per mezzo di compiacimenti, appagamenti e quella pace interiore di cui abbisognate per non cader preda della demoralizzazione. Sarete indaffarati, agitati ma nel complesso sicuramente più contenti e gaudenti grazie anche ad una new entri… Oltretutto Giove, fino a poco fa opposto al Sole, ha tolto l’incomodo: ciò significa vedere aumentare le entrate e, malgrado le spese siano parecchie, riuscire a sostenerle egregiamente. Il trigono di Saturno inoltre, da marzo a luglio e nel mese di dicembre, porgerà su piatti argentati un’opportunità da cogliere al volo prima che venga soffiata e a rincarare la dose subentreranno delle gaiezze relative ad un bimbetto. Un discorso a parte merita il lavoro visto che se il medesimo calzasse strettino lo mollerete a favore di una posteriore mansione. Affettivamente alcuni legami non fungenti, passeranno dal purgatorio all’inferno, inducendo a riflettere sulla validità di una storia: se portarla avanti o relegarla nei cassetti della memoria … Bene invece per le coppiette assodate le quali faranno grandi passi avanti… I delusi o gli sfigati incontreranno mezzi svitati ma anche una o uno con cui imbastire un discorso normale… Necessità di organizzare una cerimonia o parteciparvi con grande gioia. L’estate sarà bislacca ma annoverante un viaggio o delle vacanze luminose. Nel contempo rimarrete di stucco dinanzi ad un commiato o ad una notizia mozzafiato e confuterete frequentemente con un Cancro, Leone, Vergine o Scorpione. Far controllare glicemia, intestino, circolazione, far della filosofia un precetto, praticare jogging garantirà una forma perfetta malgrado un acciacco vada subitaneamente curato.

CANCRO

Ed eccolo qui un altro anno intrigante mezzo florido e mezzo frastornante a seconda dei periodi, delle lune e delle circostanze… Tanto per cominciare rendesi tassativo tener dritte le antennine, vagliare i pro e i contro in ogni profferta, distinguere la sincerità dall’impostura, sostenere familiari, cogliere l’attimo fuggente, non dare nulla per scontato ed aspettarvi l’inaspettato… Giove in aspetto di opposizione sino a metà dicembre, a braccetto con Saturno impertinente sino al 22 marzo e dal 3 luglio in avanti, si diletterà a combinare scherzetti sparpagliando il cammino di imbarazzi, contrattempi e note stridenti rendendovi insofferenti verso chiunque tenti di ledervi nella dignità… Constaterete che di stoltezza il mondo abbonda scontrandovi con pregiudizi e stupidità, guizzi di impasse e una interiore, pur se non dichiarata, fragilità… Affettivamente siate tolleranti: il partner (se ne avete uno) va accettato nella sua integrità mentre se mal accoppiati trasgredirete, ricontatterete una vecchia fiamma o vi disgiungerete … I fidanzatini, tra un bisticcio e una riappacificazione, trascineranno una storia destinata comunque un domani a terminare. I maschietti in cerca di compagnia prenderanno abbagli dovendo attendere il 2021 prima di stabilizzarsi. Ma non arricciate il naso in quanto Marte, saltuariamente permissivo e comprensivo, permetterà di tagliare imponenti traguardi, rinnovare contratti, ottenere delle gratificazioni, togliervi dei capriccetti, chiudere con ciò che faceva penare a favore di innovazioni ed ovazioni. Spesso batterete la fiacca ma non importa: ciò che per voi conterà sarà risolvere un paio di problemini e gustare uno spizzico di serenità. In estate vi sollazzerete, ai monti, al mare o dovunque andrete mentre la salute andrà rigorosamente sorvegliata specie se accuserete acciacchi di media o massima portata.

LEONE

Dodici mesi da cardiopalmo, rigurgitanti di inedite emozioni e sensazioni, nel corso dei quali parecchi nativi chiuderanno capitoli esistenziali a favore di cambiamenti e rinnovamenti sia interiori che esteriori. Tra gennaio e marzo, giugno e luglio, ottobre e dicembre, potrebbero subentrare delle modifiche relative all’attività, ad una abitazione o proprietà, delle interferenze o proroghe in un affare, una delibera, un incartamento, un consenso… Ma un inopinato introito dai magoni vi solleverà… Però… ogni rosa ha le sue spine, quindi aspettate prima di tripudiare in quanto frammenti di défaillance colpiranno a tradimento quando l’efferato Marte dal 31 marzo al 13 maggio e il bisbetico Saturno in aspetto di opposizione dal 23 marzo al 2 luglio e dal 18 al 31 dicembre pungolerà a compiere scelte, accontentarvi di ciò che passerà il convento, cercare di incrementare il lavoro, annesse e connesse delle preoccupazioni per un congiunto e delle contiguità con gente di scarso valore atta a farvi capire che non tutti viaggiano col vostro codice d’onore… Avrete tante cosine da sistemare nella casina e tante idee da tradurre in pratica appellandovi però all’assennatezza e alla logicità. In estate un annuncio vi sorprenderà, un’amicizia si affievolirà, una posteriore la sostituirà, un’altra s’irrobustirà… Se amate viaggiare effettuerete una bella vacanza di quelle memorabili ed encomiabili, mentre in amore, specie se giovani, qualcosa in meglio varierà, annessa e connessa una convivenza e una maggior stabilità. Chi ha figlioli li dovrà seguire parecchio nello studio, in un hobby o in una specie di attività. Una curiosità: in concomitanza con talune feste o cambi stagionali accadranno eventi veramente anomali o speciali… Riguardo la salute potrete venir colti da infiammazioni, oscillazioni pressorie, sciatalgie, calcolini, mal di stomaco o indigestioni.

VERGINE

Ed eccolo qui un annetto efficiente, energico, volitivo, rigurgitante di sospiri e lunghi respiri … Saturno sbandiererà le sue avvenenze, insegnandovi a coltivare il valore della filantropia, dell’amicizia, della solidarietà e dell’amore, fiancheggiandovi nello scolpire sulla lavagna delle aspettative impressioni degne delle massime attenzioni considerate le metamorfosi che il 2020 può riservare… Con Giove in poppa dal 17 febbraio al 30 marzo, dal 14 maggio al 28 giugno e tra settembre e novembre il vocabolo “osare” dovrà entrare nel lessico quotidiano perché soltanto con l’audacia e la fermezza scalerete alte vette ampliando o risolvendo una faccenda che vi sta a cuore. In testa frulleranno tante di quelle idee dal non sapere da dove iniziare a dare una svolta ad un settore, probabilmente operativo o materiale, atto, se vi date da fare, ad offrire prelibati frutti. Tra marzo e giugno un evento spettante voi, la figliolanza, il parentado richiederà degli sborsi o un festeggiamento da solennizzare in grande stile. Siate quindi fiduciosi e speranzosi contando altresì sull’appoggio di una donna che in varie imprese vi sosterrà… Ciò che sembrava compromesso si recupererà e pure il borsellino di qualche soldino in più si riempirà… I sentimenti si pittureranno di contrastanti sfumature ma starà unicamente a voi non impegolarvi in legami complessi, semplificare ciò che seguita a turbare, farvi avanti con chi interessa o consolidare una relazione alla faccia di chi vorrebbe che la sotterraste in un acido carpione… Una persona vi spalleggerà in un’impresa, per l’alloggio dovrete sostenere qualche spesa, un diritto negato verrà riconosciuto e, contrattempi a parte, non avrete di che lamentarvi. Fattibili di contattati con dottori, commercialisti o legali. La salute andrà vigilata e la dieta essere tassativamente morigerata ed equilibrata.

BILANCIA

Il 2020 sarà per tanti nativi un anno dispettoso ma non per questo obbrobrioso … Anzi, per vari versi ed aspetti ampiamente rigoglioso e, godendo di benevolenze astrali, riuscirete in intenti andati precedentemente a buca o ad immettere qualcosa di novello nella routine … Solo che con quel Giove acidulo e stridulo converrà limitare sborsi eccessivi e, prima di comprare cose dispendiose, farvi far dei preventivi … Per taluni si prospettano modificazioni o cessioni di attività diminuzione di entrate e varie “scornate”, per altri delle ovazioni e promozioni, molto dipende da dove avete l’Ascendente, così come dovrete accettare la scelta di un familiare senza bofonchiare. I giovanotti in vena di esperienze dislocheranno e all’estero, per motivi di lavoro, se ne andranno, i liberi professionisti per un sistema malfunzionante bofonchieranno, i dipendenti malcontenti una mansione molleranno. In amore, se amareggiati, delusi, mezzi intronati da storie sbagliate avrete modo di riscattarvi e conoscere casualmente ed occasionalmente una personcina talmente deliziosa dal farvi dimenticare ogni trascorsa frustrazione: basta solo chiudere con il passato! Viaggerete: da soli, in compagnia oppure per recarvi a trovare congiunti, amici o parenti residenti altrove e il campo delle conoscenze amplierete pur restando di marmellata dinanzi al ghigno beffardo di un tipo infingardo. Chi ha figli ne andrà orgoglioso, chi ha parenti di veneranda età invece si preoccuperà per un malanno che li colpirà. Qualcuno uscirà dalla vostra esistenza … altri saliranno a bordo della barchetta di un presente da vivere pienamente con le sorprese che serberà e le gratificazioni che arrecherà! Rivedrete delle personcine adorabili e i mesi estivi saranno encomiabili. Tra la primavera e l’autunno tutelatevi contro furtarelli e fate regolari esami di routine.

SCORPIONE

Se finora le cose non son filate come speravate siate fiduciosi e speranzosi in quanto con un quadro astrale vantaggioso e fruttuoso partirete alla riscossa dando scacco matto ad un destino birichino… Per taluni permane quella sottile fermentazione, quell’inquietudine atta a rendere cupi i pensieri ma qui dipenderà da voi farne fagotto e se certe faccende fan venire l’ansia non ingigantitele ma cercatene, poiché esiste, la giusta soluzione… Ottimizzerete un settore stante a cuore, vivrete attimi fuggenti ma intensi, supererete egregiamente una prova, amplierete il raggio d’azione e realizzerete un sogno alla faccia di chiunque, ammantato di gelosia ed ipocrisia, avrebbe voluto frantumarvelo…Il sestile di Giove, sino al 19 dicembre, abbinato a quello di Saturno, sino al 22 marzo e dal 3 luglio al 17 dicembre, concederà le proprie grazie permettendo di tagliare un traguardo, incrementare le finanze, dare un’impronta stabile a ciò che fino a ieri sembrava così instabile, liberarvi di ingombranti fagotti, concedervi un minuta follia, dare una svolta all’esistenza… L’innata diffidenza vi preserverà dal beccare bidonate e a diffidare da chiunque non dia garanzie di sicurezza selezionando minuziosamente amicizie e conoscenze al fine di capire chi volete tenere e chi scartare. In amore tirerete a campa anche se tra coppiette dissestate qualcosa la quiete turberà mentre, per i liberissimi, si profila un abboccamento da stordimento o talmente casuale dal non sembrar neppure normale… Una perdita rattristerà e un bimbetto, per chi da poco è diventato genitore o nonno, rallegrerà. Tutelatevi però contro furtarelli, stranieri, approfittatori e nullafacenti. Una sorpresona, tra maggio e settembre, sbalordirà mentre in luglio o agosto staccherete lo spinotto e dalla consueta routine evaderete. Salvaguardate il benessere, bevete tanta acqua e mangiate poco e bene!

SAGITTARIO

Non è che Giove nel 2019 si sia sforzato nell’elargire immani favoritismi visto che siete stati in tanti, per svariati motivi, a sbuffare e ansimare… E adesso sperate in un’annata migliore che possa regalarvi ciò che effettivamente ed inconsciamente volete. Eppure il 2020 sarà ancora carico di tensione, nervosismo ma pure di una costruttiva evoluzione… Le stramberie abbonderanno, la tenacia verrà premiata mentre l’impulsività seguiterà ad essere un permanente difetto al punto di proclamare ad alta voce scomode verità per non parlare di quell’ingenuità portante a mitizzare chi, immancabilmente, deluderà… Se vi son state raccontate delle bugie devolute a screditare degli amiconi forse li potete ancora recuperare a patto chiudere con chi le aveva subdolamente raccontate! Non vi accontenterete delle bricioline e, reputando di sedere sulla seggiola della ragione, niente e nessuno riuscirà a farvi cambiare opinione a costo di piantar su uno zibaldone, ambendo dare una svolta alla vostra vita commutando in realtà ciò che avevate preso in considerazione solo a metà… Una pecca proverrà dal prodigarvi per chi non merita attendibilità o da una delicata faccenda pecuniaria. Sgobberete esageratamente, vi stancherete facilmente e una mini sosta forzata andrà accreditata a problemini di media portata. Non tarpate le ali alla provvidenza, toglietevi un pallino e accendete a qualche Santo un lumicino affinché riusciate in un intento, forse faticoso, ma sicuramente, dal punto di vista pratico, affettivo o morale, assai prezioso. Se vi piace viaggiare date libero sfogo alla fantasia e librate verso mete ricche di storia o di malia. In amore succederà di tutto: dalla baruffa, alla rottura, all’innamoramento, dall’incontro fatale al consolidamento di una storia speciale. Riguardo la salute un acciacco colpirà a tradimento e sia gli organi riproduttivi che quelli intestinali non andranno trascurati come il fegato, il pancreas, i bronchi e gli sballi ormonali…

CAPRICORNO

In onore di un evento quasi epocale, quale lo stellium planetario nel vostro segno Zodiacale, fate squillare le trombe e suonar le fanfare perché finalmente arriva una bella notizia e un po’ di stellare giustizia… Oltretutto, pur se non definitivamente, dal 23 marzo al 2 luglio, Saturno, scomodissimo inquilino, farà fagottino lasciando il posto ad un maestoso Giove intenzionato a darvi una manina nel superare rogne e prove… Ciò non significa giubilare ma uno spizzico di requie vi verrà concessa e dopo traversie e peripezie tirerete respiri di sollievo… I meno fortunati saranno gli appartenenti al III decano i quali, da luglio a dicembre, con la retrogradazione del summenzionato pianeta, si ritroveranno nuovamente a fronteggiare un periodo stridente… Però nel complesso, a parte qualche imprevisto, incavolatura, quattrini da sborsare, un acciacco da curare, non andrà malaccio anzi aspettatevi pure delle metamorfosi positive a patto di pigliare la vita con filosofia e non cader preda della demoralizzazione o dell’ipocondria… Con Marte in auge, dal 17 febbraio al 30 marzo e dal 14 maggio al 28 giugno, la sorte vi darà una carezza e un pugno, nel senso di restare male per il comportamento di uno strano elemento ma contemporaneamente gioire per un evento o rinvenire una soluzione a quello che, fino a ieri, sembrava essere un tormentone! L’estate vi vedrà spettatori e protagonisti di accadimenti impensati, qualcheduno si concederà una gita, un viaggetto, un diletto, altri ancora dovranno prendere decisioni importanti. In amore i single faranno incontri inebrianti e gli accoppiati litigheranno. Un paio di rilevanti comunicati, tra la primavera e l’autunno vi lasceranno sbigottiti. Riguardo la salute preventivate delle infiammazioni, un intervento, doloretti vaganti, fastidi all’ossatura, al sistema venoso o al pancino.

ACQUARIO

Nell’affresco zodiacale spiccano colori vivaci alternati a sfumature intermedie, luci ed ombre, a seconda dei mesi e di chi intermittentemente farà girar le trottole ma per taluni il 2020 risulterà essere un annetto assai significativo dove una fettina dell’esistenza, in vari settori, compreso l’amore, muterà… Difatti qualche coppietta opterà per una coesistenza, altri invece, in special modo talune singole appartenenti al sesso femminile, dovranno togliersi un chiodo fisso dalla testa e, una volta capito di non esser ricambiate, volgere gli sguardi altrove… Chi invece è alla ricerca di un rapporto valevole molto probabilmente lo imbastirà e… per pura casualità… Marte positivo sino al 18 febbraio, dal 31 marzo al 13 maggio e dal 29 giugno al 31 dicembre consentirà di avanzare, progredire mentre, se habitué del Lotto o lotterie varie accaparrarvi una vincita se giocate numeri regalati, ben studiati, sognati o consigliati! Le stelle si organizzeranno al fine propinarvi un’estate interessante ed entusiasmante, annesse puntatine al mare, in montagna, in località straniere o realizzare un sognetto giacente nel cassetto. Un familiare abbisognerà di sostegni, un cooperatore o superiore vi sobbarcherà di impegni, un avanzamento allieterà, il portafoglio lieviterà, un anziano alimenterà corrucci e in famiglia regnerà, ma solo per i più sconclusionati, un po’ di parapiglia… Occhio però ai furboni e chiunque non esisti a rompere i marroni… Una femmina darà filo da torcere ed un uomo deluderà. Ma per una buona fetta di nativi i mesi scorreranno teneri come il sorriso di un bimbo, argentei come quella pallida luna che spesso dall’alto rischiarerà la strada dei più insicuri. “Prevenire è meglio che curare” parole sante da rammentare quantunque la salute iniziasse a vacillare. Da sorvegliare ginocchia, tendini, basso ventre, ghiandole e circolazione.

PESCI