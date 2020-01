Doppio concerto gospel a Borgio Verezzi con il gruppo “Spirituals & Folk” di Genova

Inizio d’anno (e di decennio) pieno di eventi a Borgio Verezzi, con tanti appuntamenti fra concerti, laboratori e feste per bambini, teatro, tour dei presepi a Verezzi.

Fino all’Epifania, gli eventi continuano: gabato 4 gennaio appuntamento con la musica gospel, da anni protagonista a Borgio Verezzi durante le festività natalizie. La formazione “Spirituals & Folk” di Genova offrirà come di consueto al pubblico un doppio concerto: alle ore 16 breve concerto nella Chiesa di S. Agostino a Verezzi, alle ore 21 concerto presso il Teatro Gassman, entrambi ad ingresso libero.

Il Gruppo Spirituals & Folk nasce nel 1994 da un gruppo di amici che, ritrovandosi per celebrare l'anniversario della nascita di una formazione corale nella quale cantavano da ragazzi, decide di rimettersi in gioco riproponendo quella esperienza, da adulti. Dopo tanti anni di attività, il Gruppo Spirituals & Folk conta attualmente una compagine stabile di circa 25 elementi con quattro voci miste (soprani, contralti, tenori e bassi). Il gruppo è stato diretto fino al 2009 da Guido Ferrevoux, anche abile arrangiatore e compositore; successivamente, dopo la sua scomparsa, la direzione del coro è stata assunta da Nina Taranto, già corista da diversi anni, che ha proseguito con entusiasmo il percorso iniziato da Guido. Tanti negli anni i concerti, le esibizioni, i CD realizzati, i brani composti e arrangiati da questo coro, protagonista di un’intensa attività sempre in crescita.

Ma la settimana di eventi natalizi a Borgio Verezzi non si ferma qui.

Domenica 5 gennaio alle 16,30, ultimo tour guidato dei Presepi di Verezzi (partenza ore 16.30 da Piazza S.Agostino), mentre alle ore 17 al Teatro Gassman ci attende il teatro ragazzi con lo spettacolo “Peter Pan” del Teatro dell’Erba Matta. Sempre domenica, alle ore 21, ci sarà infine la tradizionale Messa in Grotta animata dalla corale San Bernardo di Trivero Matrice.

Lunedì 6 Gennaio ancora spazio ai bambini con la Festa della Befana in Piazza Gramsci a Verezzi, dalle ore 15, a cura della SMS Concordia.