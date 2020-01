Gravi problemi sulle autostrade liguri: l'assessore regionale Marco Scajola punta il dito contro il Governo

“E’ una cosa allucinante e, da cittadino dico vergognosa. E’ brutto a dirsi ma noi paghiamo il ‘conto’ di 20/30 anni di governi miopi ed assenti dal Ponente ligure”. Durissimo l’intervento dell’Assessore Regionale Marco Scajola, che commenta la situazione viaria della Liguria. L’Amministratore ha puntato decisamente il dito contro il Ministero delle Infrastrutture ed i gestori delle autostrade, per quanto accaduto negli ultimi tempi nella nostra regione, particolarmente penalizzata da problemi che si sono poi riflessi sull’economia.

“Le infrastrutture spesso annunciate – ha proseguito Scajola - non sono mai state realizzate. Si pensi all’importante nodo della Albenga-Carcere-Pedrosa, che potrebbe aiutare il territorio. Bisogna tornare agli anni ’80 per vedere degli atti concreti per questa bretella fondamentale. Noi non abbiamo politiche concrete sulle infrastrutture e, dai Governi che si sono succeduti non c’è mai stato il minimo controllo di quella che deve essere la manutenzione dei concessionari. Stiamo pagando un conto vergognoso e cosa dobbiamo fare? Dobbiamo rimboccarci le maniche perché è giusto arrabbiarsi ma i problemi rimangono. Il Presidente Toti ha chiesto un tavolo al Governo immediatamente, perché dobbiamo decidere insieme gli interventi da fare, anche se la Regione non è competente in materia, di cui si deve occupare il Ministero delle Infrastrutture, con le reti concessionarie”.

Scajola chiede chiaramente al Governo di coinvolgere maggiormente la Regione e renderla più responsabile su quanto accade sul territorio: “Noi vogliamo dire la nostra ed essere ascoltati. Abbiamo chiesto di essere noi ad occuparsi della manutenzione. Date la gestione delle Autostrade alla Regione Liguria e siamo certi che, come abbiamo affrontato bene le emergenze di questi ultimi anni, potremo fare meglio di quanto stanno facendo ora i concessionari e lo stesso Governo. Non voglio fare polemica politica ma il Ministero delle Infrastrutture sta dimostrando tutta la sua assenza nei confronti del nostro territorio, che ha pagato un lassismo politico degli ultimi anni, ma non dobbiamo sempre pagare noi il contro per altri”.

Scajola chiede un coinvolgimento maggiore anche sulla gestione dei cantieri sulle autostrade: “Noi abbiamo l’abitudine (e credo che l’Amministrazione Toti lo ha dimostrato) che, quando ci ‘arrabbiamo’ e lo facciamo per difendere ed aiutare i liguri, lo facciamo senza chiedere agli altri di ‘fare’. Noi vogliamo ‘fare’ ma dateci i mezzi per farlo e la responsabilità decisionale. Sui cantieri autostradali non abbiamo la competenza ed abbiamo scoperto che sono stati instaurati i cantieri che hanno bloccato le strade, senza che nessuno informasse la Regione. E questo non è tollerabile perché i cantieri devono essere concordati e, sotto le feste devono partire solo quelli in emergenza. Chiediamo di essere coinvolti e di avere le responsabilità di quello che è il nostro futuro. Non è possibile andare avanti in questo modo".