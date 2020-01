Il Gruppo Giovani della Croce Bianca Albenga in centro per spiegare le attività del sodalizio a turisti e residenti

"La Croce Bianca fa tante cose": questo lo slogan con cui la Croce Bianca Albenga ha scelto, nelle festività natalizie 2019-2020, di presentarsi alla popolazione.

E questo storico sodalizio di pubblica assistenza, costituisce veramente un pilastro del tessuto sociale ingauno: le attività svolte sono probabilmente ancora più di quanto si creda e spaziano dagli interventi in emergenza sanitaria (NUE, Numero Unico per le Emergenze, 112), ai servizi ospedalieri, alla Protezione Civile, al Servizio Civile Universale, al trasporto neonatale, di organi, di sangue, di pazienti con patologie particolari, all'assistenza in eventi sportivi e spettacoli...

Questa è solo una brevissima sintesi di un'attività ancora più complessa e articolata di così. "Ma per fare tutto questo abbiamo bisogno anche di te!", afferma la Croce Bianca Albenga. Servono sempre nuovi volontari, dotati di intraprendenza ed energie.

Per questo oggi, 3 gennaio, nelle ore pomeridiane i Volontari del Gruppo Giovani (tra i 16 e i 26 anni di età) hanno prestato servizio in pieno centro ad Albenga, nella "Casetta di Babbo Natale", per far conoscere a turisti e residenti questa realtà socialmente fondamentale e in costante crescita che è la Croce Bianca Albenga.