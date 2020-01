Alla Polisportiva S. Nazario di Varazze, anche per quest’anno, si rinnova il tradizionale appuntamento con la "Tombola della Befana", in programma domenica 5 gennaio 2020, con inizio alle ore 21.00 con ricchi premi per tutti, bambini e adulti.

Ospiti attesi, oltre ai soci delle sue sezioni: Bocce, Biliardo, Pattinaggio Corsa, Basket & Minibasket e Gruppo giovanile Padre Lorenzo Piazza, turisti e varazzini desiderosi di passare qualche ora di festa in piacevole compagnia.