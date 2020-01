Autostrada A10: nella notte tra l'8 e il 9 gennaio chiusa la Complanare di Savona per chi proviene da Genova

Per consentire interventi di manutenzione delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di mercoledì 8 alle 6:00 di giovedì 9 gennaio, per chi proviene da Genova, sarà chiusa la Complanare di Savona, dopo l'allacciamento per Torino e prima di quello proveniente da Torino, con conseguente chiusura dell'uscita della stazione di Savona, solo per chi proviene da Genova.

Si fa presente che sarà regolarmente transitabile l'allacciamento da e verso Torino e chi proviene da Torino potrà regolarmente uscire alla stazione di Savona. In alternativa, chi proviene da Genova, potrà uscire alla stazione autostradale di Albisola, sulla A10 Genova-Savona.