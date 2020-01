Finale, il mercato pesce della Marina di Capo San Donato pronto a diventare realtà

Se ne parlava da ben quattro anni ed ora, entro la primavera, il mercato del pesce nel porto della marina di Capo San Donato a Finale Ligure è pronto a diventare realtà.

A riportarlo nella mattinata il sindaco Ugo Frascherelli: "Il mercato del pesce al porto è in costruzione, finalmente inizia a concretizzarsi quanto conquistato lo scorso anno con il Bando Europeo Fondi Pesca. Entro 1 o 2 mesi previsto il completamento. Oltre a cassoni in acciaio inox anche attrezzature e banconi, una struttura di protezione dalle aree vicine e una illuminazione".

L'importo complessivo dell'opera sarà di 150 mila euro, finanziati con fondi europei conquistati da un progetto nato con la collaborazione tra l'architetto incaricato ed i pescatori stessi. Banconi, fabbricatrice del ghiaccio, frighi, lavandini e quant'altro di utile alla lavorazione del pesce, oltre ad una tettoia ed una nuova illuminazione è quanto verrà messo a disposizione dei pescatori. Per impedire la contaminazione del pescato con prodotti della cantieristica utilizzati nell'area del porto verrà poi installata una struttura di separazione in acciaio.

"E' fondamentalmente un'opera di riordino delle aree già utilizzate dai pescatori, non si tratta di nuovi volumi - precisa il vicesindaco Guzzi -. Sono state posizionate attrezzature per permettere ai pescatori di lavorare in loco il prodotto dei loro sforzi ed ai clienti di poterlo acquistare su dei banconi e non dalle barche, come in una sorta di pescheria".

Le opere per cambiare volto alla marina di Capo San Donato non si fermeranno però qui. Negli scorsi mesi sono già stati annunciati progetti per una spesa complessiva che si aggira intorno ai 7,4 milioni di euro su cui l'amministrazione finalese lavorerà nei prossimi mesi.