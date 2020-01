Chiodi sull'Aurelia tra Spotorno e Noli, paura e rabbia tra i ciclisti

Brutta sorpresa, lungo la via Aurelia nel tratto tra Spotorno e Noli, per gli amanti del ciclismo su strada: diversi chiodi infatti sono stati trovati sulla sede stradale, in particolare sopra la linea bianca che delimita la carreggiata.

"Questi sono i chiodi trovati lungo la via Aurelia nel tratto fine Spotorno e inizio Noli - quanto pubblicato su Facebook da uno dei bikers accortosi dell'amara sorpresa - Per chi odia i ciclisti, sappiate che noi non demordiamo nonostante i vostri chiodi, la nostra determinazione di andare in bicicletta, di fare dello sport è superiore al vostro odio verso chi usa la bicicletta come mezzo di spostamento a uso sportivo. I chiodi sono stati seminati in buona parte lungo la linea bianca che delimita la carreggiata. Visto che domani si svolgerà la gran fondo della Befana con partenza da Spotorno, ho provveduto telefonicamente ad avvisare l'organizzazione dell'accaduto".