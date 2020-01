Finale, disagi al traffico sulla via Aurelia dopo la caduta di una pianta sulla carreggiata

AGGIORNAMENTO 19.30 : si è trattato di una pianta di agave posizionata su una parete sovrastante la galleria che, staccandosi, è caduta sulla sede stradale. Una volta liberata la strada dai detriti, i vigili del fuoco hanno riaperto la circolazione e non si segnalano particolari conseguenze.

Sul posto presenti anche gli agenti della polizia locale, giunti per regolare la viabilità.

A Finale Ligure sono in corso in questo momento le verifiche dei vigili del fuoco nei pressi della galleria "Castelletto" lungo la via Aurelia.