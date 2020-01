Litiga con il marito, lo investe e poi scappa: indagini dei carabinieri di Andora

Una lite furibonda fra due coniugi si è trasformata, nella tarda mattinata di ieri, 3 gennaio, in un improvviso scatto d'ira da parte della donna che non ha indugiato a prendere la macchina per investire il marito.

Fortunatamente l'uomo è riuscito a schivarla, però ha riportato gravi lesioni al piede destro, secondo i primi accertamenti sanitari. La donna dopo l'investimento è fuggita, rendendosi irreperibile.

Sul caso stanno indagando i carabinieri della stazione di Andora coadiuvati dall'aliquota operativa della compagnia di Alassio. Fondamentale, sul piano informativo, è stato l'apporto di un carabiniere del nucleo operativo, che ha fornito i primi elementi per l'avvio e lo sviluppo delle indagini.

Il movente e le ragioni scatenanti di questa azione spericolata sono ancora oscuri, anche se i carabinieri sono al lavoro per ricostruire i fatti.

La donna, 40enne, sarebbe ricercata, nella zona del circondario di Villanova d'Albenga, per lesioni.