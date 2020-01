Aspettando l'Epifania, un primo weekend del 2020 ricco di eventi in provincia di Savona

E' iniziato il 2020 e non potevano non esserci una miriade di eventi ad allietare la provincia di Savona. Nel primo e lungo weekend dell'anno che porta all'Epifania tutte le iniziative organizzate nel savonese:

Alassio: Torna il 4 gennaio il Cimento invernale di Alassio. Appuntamento alle ore 11,00 presso il Pontile Bestoso sulla passeggiata A. Grollero

Albenga: Sabato 4 gennaio dalle 15.00 alle 17.30 Street Band per le vie cittadine e il corpo bandistico N.S. di Pontelungo saranno in giro per la città per allietare residenti e turisti. Domenica 5 gennaio e lunedì 6 gennaio a Palazzo Scotto Nicolari ci sarà "Albenga Brick", il Festival espositivo di opere Lego. Ricordiamo che in queste giornate nella Casetta di Bbbo Natale in Piazza IV Novembre saranno presenti sabato 4 l’Associazione SJAMo ONG e la Consulta dei disabili, domenica 5 il Presepe vivente delle associazioni e delle scuole cittadine ed infine lunedì 6, dalle 15.30 alle 19.00 gli elfi e la Befana dei Vigili del Fuoco accoglieranno i bambini con animazione, trucca bimbi e baby dance.

Albisola Superiore: Si intitola "Wintermezzo" (simpatico gioco di parole tra intermezzo, riferito alla terminologia musicale classica, e winter, cioè inverno in inglese) il concerto in programma per domani, 4 gennaio 2020, alle ore 21 presso la Chiesa Stella Maris di Albisola Superiore. Si esibirà il Millennium Ensemble Quintet, formazione costituita da Silvia Schiaffino al flauto traverso, dai due chitarristi Renato Procopio e Federico Briasco, da Giampaolo Minuti al contrabbasso e da Andrea Balestrieri alle percussioni. Un repertorio interamente dedicato alla magia e al fascino dell'inverno, con le sue luci e le sue ombre, i suoi colori e i suoi grigiori, i suoi suoni e i suoi silenzi, secondo la lettura dei grandi compositori del passato.

Albissola Marina: Prima Edizione della Passeggiata Albissolese, aperta a tutti, insieme ai propri cani. Ritrovo Sabato 4 Gennaio alle 15.30 sulla Passeggiata degli Artisti davanti a La Flaca, vicino al ponte per conoscerci e camminare tra le vie di Albissola fino alla piazza del Comune dove parleremo del rapporto tra cane e uomo intesi come compagni di vita.

Andora: Domenica 5 gennaio 2020, alle ore 14.30, La Befana Vien dal Mare, nel porto turistico di Andora. La vecchina arriverà in barca con un grande sacco pieno di caramelle da distribuire ai bambini che saranno anche intrattenuti da un mangiafuoco e da un trampoliere. Un evento, organizzato dal Circolo Nautico di Andora con il patrocinio del Comune, che offrirà ai presenti cioccolata calda, vin brulè, pandoro e panettone. Alla tradizionale festa dell’Epifania, si unisce quest’anno un fine benefico: una raccolta fondi favore del Reparto Oncologico del Gaslini di Genova a cui si potrà liberamente aderire lasciando i soldi in un apposito contenitore.

Borghetto: Domenica 5 gennaio il mercato della Riviera delle Palme arriverà a Borghetto S. Spirito in Via Ponti per presentare le migliori collezioni per quanto riguarda abbigliamento, scarpe, pelletteria, intimo, costumi, biancheria per la casa e altro. Il mercato si svolgerà anche in caso di pioggia.

Si concluderà domenica 5 gennaio presso Palazzo Elena Pietracaprina alle 17 la rassegna "Strenne di Natale: libri in compagnia di…” con l'incontro con l’autore e giornalista Antonio Caprarica che presenterà il suo ultimo libro “La Regina Imperatrice” (Sperling & Kupfer Editore). Ha dominato su un impero, è sopravvissuta ad attentati e lotte di corte, ha vissuto passioni proibite, ha dato il suo nome a un’epoca: nel nuovo libro di Caprarica, l’eccezionale vita della Regina Victoria diventa un romanzo di grande respiro, dove trovano spazio gli scandali e le passioni erotiche, le trame di Corte e gli intrighi dei politici come Melbourne, Gladstone e Disraeli. L'autore compone l’affresco di un’epoca nel centro del quale spicca il personaggio di una donna determinata che si risolleva a ogni caduta, sfida pregiudizi e critiche, e fa del proprio Paese una potenza coloniale, conquistando la corona di imperatrice.

Finale: Finalborgo sabato 4 gennaio 2020 rivivrà le magiche e antiche atmosfere medievali con una manifestazione particolare che prenderà il via dalle 14.30 presso Castel San Giovanni: si tratta del “Dinô da nùxe”, una rievocazione in costume di un momento storico intenso ricostruito partendo dalle antiche tradizioni, per una manifestazione a cura dell’Associazione “Centro storico del Finale” e patrocinata dal Comune di Finale Ligure.

Nel pomeriggio il castello di Finalborgo sarà ricco di sorprese. I visitatori si troveranno in un’atmosfera magica, potranno incontrare molti personaggi in costume medievale: guardie, prelati, mendicanti e ciarlatani, potranno ammirare damigelle impegnate nei loro ricami o gli “Spadaccini del Finale” e gli “Arcieri del Marchesato” mentre si esibiscono in duelli di spade e in tiri con l’arco e ancora potranno essere travolti dalla musica dei “Sonagli di Tagatam” e dagli spettacolari giochi di fuoco dei “Focus Magistri” Inoltre sarà possibile assaporare ricette dell’epoca: figuranti in abiti da popolani offriranno una calda tisana speziata, realizzata secondo antiche ricette tramandate, procedendo sino al momento culminante del pomeriggio da cui la manifestazione stessa prende il nome: il momento del dono del sacchetto di noci, in collaborazione con il Supermercato PAM di Finalborgo, il “Dinô da nùxe”, offerto dal “Marchese Giovanni del Carretto” in una sala della torre del castello dove i visitatori saranno ricevuti con tutti gli onori.

Domenica 5 Gennaio alle ore 16.00, al Teatro delle Udienze di Finalborgo “La befana non si vede!” di Associazione Baba Jaga. Ma se la Befana, all’improvviso, decidesse di cambiare la sua scopa? E se la sua vecchia scopa a quel punto sparisse nel nulla? La magica “vecchietta” dopo aver provato diversi tipi di scope più moderne ed efficienti, comprenderà che non può esserci scopa più perfetta della sua inseparabile amica fatta di saggina e legno vecchio. Ma dove è finita? Un meticoloso identikit verrà realizzato dai bambini che creeranno tanti piccoli prototipi della vecchia scopa. Come andrà a finire? La befana riuscirà a consegnare i dolci nella notte tra il 5 e il 6 Gennaio? L’evento è un approfondimento dell’Itinerario Natale nel Mondo realizzato all’interno delle stanze dell’ex Tribunale di Finalborgo con il contributo del Comune di Finale Ligure. La mostra sarà aperta per il pubblico che partecipa allo spettacolo. Lo spettacolo è per bambini dai 6 anni in su.

Laigueglia: Si terrà sabato 5 gennaio alle ore 11,00 a Laigueglia, presso la ADS Aquileia il Cimento Invernale

Pietra Ligure: Domani, sabato 4 gennaio, alle ore 17.00, nella suggestiva cornice della Chiesa Vecchia in piazza La Pietra a Pietra Ligure, si svolgerà l’emozionante concerto per pianoforte e flauto traverso del duo Paola Arecco e Gianni Gollo. L’evento, uno dei preziosi momenti “musicali” previsti all’interno nel palinsesto “Peace&Joy” che il Comune di Pietra Ligure ha dedicato alle festività, è organizzato dall’Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca civica “Silvio Accame”, in collaborazione con l’associazione “Pietra Filosofale”. Arecco e Gollo ci allieteranno con una varietà di generi e forme musicali, dai canti tradizionali del Natale, come “Adeste fidelis”, “Cantique de Noel”, “Coventry Carol” e “White Christmas”, ai brani di musica classica, come , tra gli altri, l “Allegro” dal concerto “Il gardellino” di Vivaldi, o pezzi famosi come “Fratello sole sorella luna” dal film omonimo di Ortolani, dando vita ad un concerto emozionate e sicuramente coinvolgente.

Vado Ligure: Sfrutta una rilassante shopping experience per avere sempre outfit alla moda estremamente convenienti. Da sabato 4 gennaio partono gli speciali saldi dove il Molo 8.44 coccola i suoi clienti dando il via a più di un mese di offerte sensazionali che variano dal 30 al 50%. Tutti i punti vendita dello shopping center più grande della regione Liguria, il solo dove l’esperienza delle compere ricercate e di importante caratura si unisce a momenti conviviali e d’intrattenimento, propongono fino a lunedì 17 febbraio svendite da capogiro. Prezzi ribassati su articoli di ogni genere, a cominciare da quelli del settore sportivo, abbigliamento e calzature per uomo, donna e bambini disponibili presso: Conbipel, Conte, Factory Outlet, Fiorella Rubino, Den Store, H&M, Guess, Motivi, Please, Jack and Jones, Takko Fashion, Terranova. Ma non sarà l’unica novità, infatti ad allietare le pause degli acquisti dei clienti, da sabato e fino al 6 gennaio è presente anche lo Street Food. I truck saranno presenti nella zona coperta del centro commerciale e offriranno ai clienti una cucina di strada ricercata e preparata al momento per approfittare di un ulteriore momento di relax e poter gustare le specialità del nostro Bel Paese. Una vera e propria fiera del gusto all’interno dello shopping center di Vado Ligure. Ingresso gratuito, posti a sedere e orario continuato anche in caso di pioggia. Orari Street Food: Da giovedì 3 a domenica 6 gennaio aperti dalle dalle 10.30 fino a dopo le ore 20.00.

Varazze: Sabato 4 Gennaio alle ore 21 al Palasport di Varazze si terrà l'ultimo appuntamento con la rassegna dedicata alla musica Gospel, organizzata dai TieniViva Gospel Voices. Dopo i primi tre appuntamenti da tutto esaurito il coro varazzino presenta "Rock’n Gospel – Christmas Edition", dove andrà in scena una strana alchimia tra musica Gospel e musica Rock.Per chi pensa che il gospel serva esclusivamente da accompagnamento al rito della messa, ecco pronta una smentita: la gioiosità ed il coinvolgimento tipico della musica gospel si fonderanno con i ritmi pieni di energia del rock. I TieniViva Gospel Voices si avvarranno della preziosa collaborazione della cover band Just4Rock e dell’A. S. D. Danzastudio Varazze. Ognuno con la propria esperienza artistica, i tre gruppi hanno lavorato all’unisono per amalgamare i propri stili in uno spettacolo sorprendente che mira a coinvolgere gli spettatori e renderli non solo partecipi, ma anche protagonisti dello spettacolo Rock’n gospel – Xmas edition.

Alla Polisportiva S. Nazario di Varazze, anche per quest’anno, si rinnova il tradizionale appuntamento con la "Tombola della Befana", in programma domenica 5 gennaio 2020, con inizio alle ore 21.00 con ricchi premi per tutti, bambini e adulti. Ospiti attesi, oltre ai soci delle sue sezioni: Bocce, Biliardo, Pattinaggio Corsa, Basket & Minibasket e Gruppo giovanile Padre Lorenzo Piazza, turisti e varazzini desiderosi di passare qualche ora di festa in piacevole compagnia.