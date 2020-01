Capodanno a Prato Nevoso: un successo grazie a una grande squadra

Dietro tutto questo grande spettacolo, c'è stata una macchina che ha lavorato per mesi affinché l'evento riuscisse al meglio, curando ogni minimo dettaglio.

Il Capodanno a Prato Nevoso è diventato ormai l'evento più importante delle Alpi che richiama migliaia di persone, un grande successo che non potrebbe essere tale se non fosse supportato da una sinergia che unisce il pubblico con il privato per cercare di regalare una serata unica in piena sicurezza.

Così sottolinea Gianluca Oliva "Un grazie al Questore, al Prefetto per la grande attenzione e disponibilità che hanno avuto, al Sindaco e tutti i suoi tecnici che con pazienza ci hanno supportati, carabinieri, polizia, vigili del fuoco, volontari, guardia di finanza e in ultimo, sicuramente non in ordine di importanza, ai medici infermieri, tecnici del 118, che in silenzio hanno lavorato apportando la loro assistenza impeccabile".